Karjalainen kirjoittaa siitä, kuinka jatkuva ja kiihtyvä ruoan hintojen ja tuotantokustannusten nousu vaikuttaa kuluttajiin ja maatalousyrittäjiin.

”Joulua kohti mennessä lihan, maitotuotteiden, juuston ja kananmunien hintojen arvioidaan nousevan yli 20 prosenttia, ilmenee Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennusteesta. Tänä vuonna tähän mennessä hinnat ovat nousseet keskimäärin 11 prosenttia.”

”Myös viljan ja leipätuotteiden hintojen kiihtyy loppuvuonna. Nousu jatkuu ensi vuonna, mutta vauhti hidastuu. Ensi vuoden lopulle odotetaan lievää hintojen laskua. Silti hintataso pysyy huomattavasti totuttua korkeampana.”

”Perinteisesti vihannesten hinnat nousevat syksyllä ja talvella, kun sähkön hinta nostaa kasvihuonetuotannon kustannuksia. Tänä vuonna sähkö on ollut kalliimpaa, eikä talvi tuo muutosta. Seuraukset näkyvät kotimaisen kurkun ja tomaatin tuotannossa talven yli. Tuotanto vähenee, saatavuus heikkenee ja kuluttajahinnat nousevat. – – Pientä lohtua toi kohtuullinen vilja- ja perunasato. Tosin sadot vaihtelivat alueittain.”

”PTT ennustaa, että maatalouden kustannuskriisi jatkuu ensi vuonnakin. Tämä heikentää kannattavuutta ja lisää maksuvalmiuden ongelmia.”

”Ensi keväänä yhä useampi viljelijä pohtii ja joutuu ratkaisemaan, tehdäkö kylvöjä ollenkaan. Taloudellinen riski on suuri.”

”Poliittisesti kyse on kotimaisen ruokahuollon turvaamisesta. Kotimaista ruokaa on saatava kaikissa oloissa riittävästi kotimaiseen kulutukseen. Kädestä suuhun eläminen ei riitä. Esimerkiksi viljaa on saatava varastoon myös tulevien vuosien kulutusta varten.”

Keskisuomalaisen mukaan hyvät neuvot ovat tarpeen ruokamenojen supistamiseksi.

”Ruoka kallistuu PTT:n mukaan nopeammin kuin yleiset kuluttajahinnat, joiden nousu jää 7,5 prosenttiin.”

”Siinä missä kuluttajat tuskailevat suurempia ruokalaskujaan, maataloustuottajia koettelevat vielä rajummin kohonneet tuotantokustannukset. Lannoitteet, polttoaineet ja ostorehut ovat kallistuneet niin, että moni tuottaja miettii jo jatkon mielekkyyttä. Kotimaisella ruoalla on suuri arvo jo huoltovarmuudenkin näkökulmasta, mutta pelkkä arvostus juhlapuheissa ei tuottajaa elätä.”

”Marttojen ja monien muiden järjestöjen vinkit oman talouden ruokamenojen hillitsemiseen ovat nyt kirjaimellisesti kullanarvoisia. Viitseliäisyyttä ruokamenoista säästäminen vaatii – mutta se kannattaa, sillä lähes poikkeuksetta ruoka itse tehtynä on valmiita vaihtoehtoja halvempaa.”