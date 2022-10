Onko maksalaatikoiden ainesosiin tehty muutoksia?

Maksalaatikko on edullista pikaruokaa.

Monen vähävaraisen eläkeläisen – ehkä opiskelijankin – pikaruoka on ollut vuosia maksalaatikko. Se on halpa ja helppo lounas, mikrossa lämpenevä puolivalmiste.

Mihin siitä on hävinnyt herkullinen maksan maku ja maksa sellaisenaan? Se ei enää ainakaan laatikossa maistu samalta kuin ennen. Onko ainesosiin tehty muutoksia? Miksi? Hintakin on noussut huimasti, vaikka se on vieläkin edullinen ja monen himoitsema eines.

Muistan lapsuuteni äidin tekemät jauhemaksapihvit, ne aidot puolukoineen. Sellaisia pihvejä ei saa enää juuri mistään, ei ainakaan kohtuuhintaan.

Pentti Stranius

Joensuu

