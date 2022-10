Perushoidon laiminlyönti on anteeksiantamatonta ja julmaa.

Vietämme parhaillaan vanhusten viikkoa. Viikkoa on vietetty vuodesta 1954 lähtien. Tämän vuoden teemana on ”Yhdessä luontoon – joka iän oikeus”.

Vuosia sitten ystäväni kertoi haaveilevansa arvokkaasta vanhuudesta. Ajattelin, että hän haluaa saada kanssaihmisiltään ja sukulaisiltaan kunnioitusta, hänen mielipiteitään ei väheksytä, hänestä pidetään huolta ja häntä hoidetaan tarvittaessa.

Tänä päivänä olemme vanhoja vasta yli 80-vuotiaina, mutta moni tarvitsisi apua ja tukea jo ennen sitä. Mutta apua ei saa, vaikka olisi miten vanha, sairas ja toimintakyvytön. Hyvä terveydenhuolto on taannut useimmille lisää elinvuosia. Harva kuitenkaan pystyy sinnittelemään ilman apua kuolemaansa saakka.

Vanhustenhoidon tila on kaikkien tiedossa. Ei ole hoitajia, ei ole hoitopaikkoja, hoitajien työtä ei arvosteta, hoitajamitoituksesta ei pidetä kiinni. Kaiken takana on raha. Vuosikausia on päivitelty, miten huonoa palkkaa hoitajille maksetaan ja miten arvokasta työtä he tekevät.

Samaan aikaan kun perushuolto horjuu, käynnissä on etenkin isoilla paikkakunnilla projekteja, joilla vanhuksia houkutellaan liikkumaan tai puuhastelemaan jotain yhdessä. Eikö näitäkin voimavaroja voisi oikeasti käyttää hoivaan ja hoitoon? Pelko siitä, että vanhat ihmiset jäävät kaiken muun jalkoihin, kasvaa nyt päivä päivältä.

Arvokas vanhuus on jokaisen niin omassa kodissa asuvan kuin hoitokodissakin olevan vanhuksen oikeus. Perushoidon laiminlyönti on anteeksiantamatonta ja julmaa. Ulkoilemaan pääsy on monessa hoitopaikassa ylellisyyttä.

Vanhusten viikon teemana olisi pitänyt olla vaatimus kunnollisesta hoidosta jokaiselle tarvitsevalle. Tämän toteuttamiseen pitää nyt yhdistää kaikki voimavarat.

Leena-Maija Tuominen

hoitokodissa olevan miehen vaimo, Espoo

