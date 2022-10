Elämme monikriisien aikaa, jolloin talouspolitiikkaa tarvitaan yhtäaikaisesti erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.

Pääkirjoituksessa (HS 3.10.) esitettiin, että julkisesta velasta on tulossa Suomelle ongelma. Erityisesti huolissaan oltiin valtionvelan korkojen noususta ja korkomenojen kasvusta.

Onko julkinen velka jatkossa aiempaa merkittävämpi taakka Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle? On totta, että viime viikkoina valtionvelan korot ovat nousseet maailmalla kiivaasti. Syynä tähän on keskuspankkien raju rahapolitiikan kiristys. Suomen valtion korkojen nousu ei siis ole erityinen ilmiö, vaan tilanne on kaikille valtioille jokseenkin sama. Näin Suomen valtion suhteellinen asema maailman velallisten joukossa ei ole muuttunut.

Korkojen nousuun on viime hetkiin asti yhdistynyt voimakas talouskasvu, korkea työllisyys sekä nopea inflaatio. Siksi valtiontalous on parhaimmassa tilanteessa sitten vuoden 2009, jos sitä mitataan juuri tämän hetken alijäämän koolla. Myös julkisen velan bkt-suhde on kääntynyt vuoden 2020 lopun jälkeen laskuun. Nopea nimellinen kasvu sekä julkisen talouden automaattiset vakauttajat, verotulojen nousu ja etuusmenojen aleneminen, ovat huolehtineet taloudenpidon vastuullisuudesta.

Mitä jos kasvu ja hyvä työllisyystilanne väistävätkin tulevina kuukausina, kuten viimeaikaiset talousennusteet povaavat? Tällöin voidaan odottaa, että keskuspankit maailmalla laskevat jälleen ohjauskorkoa ja keventävät rahoitusolosuhteita. Eli samalla kun julkiset alijäämät Suomessa ja maailmalla taas kääntyvät kasvuun, korot alenevat ja korkomenot supistuvat.

Elämme monikriisien aikaa, jolloin talouspolitiikkaa tarvitaan yhtäaikaisesti erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. Juuri nyt ei ole syytä alistua liialliselle velkahuolelle, vaan on pohdittava 2020-luvun talouspolitiikkaa avoimin ja päättäväisin mielin.

Energian riittävyys, maksutaseen vakauttaminen, työllisyyden pitäminen korkealla, inflaation alentaminen, sote-palveluiden turvaaminen, turvallisuus sekä vihreän siirtymän edistäminen tulee nostaa Suomessa lähiajan talouspolitiikan ytimeen. Näiden ongelmien ratkaisemisessa julkiseen velkaan kannattaa suhtautua välineellisesti.

Jussi Ahokas

tutkija, ekonomisti

Bios-tutkimusyksikkö

