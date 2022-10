Lopputuloksena olisi maiseman tuhoutuminen, Huopalahti-ilmiö ja aikaa myöten uusi slummi.

Helsingin Sanomat (29.9.) kirjoitti Länsiväylän meluhaitoista, joiden korjaamiseksi tarjottiin jättimäistä rakennushanketta.

Olen asunut Lauttasaaressa kolmessa eri paikassa 100–200 metrin päässä Länsiväylästä. Toki liikenteen äänet kuuluvat, päällimmäisenä rengashumu, mutta Länsiväylä toimii hyvin. Autojen sähköistäminen tulee vähentämään meluhaittoja.

Nyt olen espoolainen, jolla on nautinto ajaa merimaisemassa Länsiväylää ykköskehän liittymästä aina kaupunkiin asti. Nyt maisema on tarkoitus hävittää, sillä Helsingin kaupungilla on uskomaton suunnitelma rakentaa Länsiväylän jokaiseen kivenkoloon valtava uusi kaupunki, mihin tietysti tarvitaan täyttömaata – suunnattomia määriä.

Länsiväylän meluhaittoja liioitellaan, jotta voitaisiin perustella Länsiväylän sijoittaminen tunneliin ja saada lisää tonttimaata Lauttasaarestakin. Kauniista Lauttasaaresta ja sen länsipuolen pikku saarista halutaan tehdä hillitön pilvenpiirtäjien kokoelma, samalla vesiväylät Lauttasaaren pohjoispuolelle pienentäen. Lopputuloksena on maiseman tuhoutuminen, Huopalahti-ilmiö ja aikaa myöten uusi slummi.

Ideaalimaailmassa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen olisivat yhtä kaupunkia, jolla olisi yhteinen maankäyttösuunnitelma. Silloin tämäntyyppiset ylilyönnit olisivat vältettävissä. Nythän Helsinki tuntuu enää mahtuvan vain mereen.

Mauri Lepäntalo

Espoo

