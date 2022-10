Valtion omistamissa yrityksissä on palattava perusasioihin

Julkisen sektorin yritystoiminnan tehtävät ovat jääneet 2000-luvun yksityistämiskehityksessä liian vähälle huomiolle.

Fortumin ongelmat Saksassa ja Venäjällä ovat virittäneet keskustelua valtion osallistumisesta yritystoiminnan harjoittamiseen. Kriitikkojen mukaan taloudellisten riskien arviointiin kiinnitetään yksityisissä yrityksissä enemmän huomiota kuin julkisen sektorin omistamissa yrityksissä. Väite saattaa pitää paikkansa, vaikka riskejä on usein arvioitu väärin myös yksityisellä sektorilla.

Suomessa julkisen sektorin omistaman yritystoiminnan osuus koko markkinasektorin tuotantoarvosta on ollut Länsi-Euroopan maiden suurimpia. Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä kehitystä vauhdittivat ensin sotakorvausteollisuus ja sitten aktiivinen aluepolitiikka. Valtio perusti ja sijoitti yritystoimintaa – kuten teollisuusyrityksiä – köyhemmille alueille niiden taloudellisen elinvoiman elvyttämiseksi.

Viime vuosikymmeninä kehityksen suunta on muuttunut. Valtio on myynyt useita omistamiaan yrityksiä tai osuuksia niistä yksityisille sijoittajille. Esimerkiksi valtion omistama Yleisradio myi vuosituhannen vaihteessa lähetystensä langattomassa jakamisessa käytettävän viestintäverkon ulkomaiselle sijoitusyhtiölle. Fortum myi 2010-luvulla sähkönsiirtoliiketoimintansa.

Samalla synnytettiin vaikeasti hallittava ongelma. Miten estetään monopoliasemassa olevien yritysten monopolihinnoittelu?

Yksityistämiskehitys on synnyttänyt harhaisen käsityksen, jonka mukaan julkisen sektorin yritystoiminnan tehtävänä olisi yksityisen yritystoiminnan tapaan ensisijaisesti tuottaa voittoa omistajalleen. Valtion oli pantava ”tase töihin”, kuten Juha Sipilä (kesk) pääministerikaudellaan ilmaisi.

” Huoltovarmuus ja riskisijoitukset eivät sovi yhteen.

Osakeyhtiölaki toki säätää, että osakeyhtiön tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. Siitä ei kuitenkaan voi päätellä, että julkisen sektorin omistamien yritysten ensisijaisena tehtävänä olisi voiton maksimointi. Julkisen sektorin yritystoiminnalla on oma tehtäväkenttänsä, joka on jäänyt 2000-luvun yksityistämiskehityksessä liian vähälle huomiolle.

Julkinen sektori sopii luonnollisten monopolien omistajaksi. Yksityiseen omistukseen myydyt sähkön siirtoverkot ovat luonnollisia monopoleja, joiden monopolihinnoittelun kontrollointi näyttää olevan vaikeaa.

Julkisella sektorilla on myös oma tehtävänsä kalliin infrastruktuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Ilman julkisia investointeja monet taloudellisen menestyksen kannalta tärkeät infrastruktuurit voisivat jäädä rakentamatta.

Julkisella yritystoiminnalla on myös kansalliselle huoltovarmuudelle tärkeitä tehtäviä. Sähkön siirtoverkkojen yksityistäminen rajoittaa valtion edellytyksiä vastata sähkönsiirron huoltovarmuudesta. Kemiran lannoitetuotannon myynti monikansalliselle yritykselle vähensi valtion edellytyksiä vastata siitä, että maassa on kotimaista lannoitetuotantoa. Huoltovarmuutta heikentäisi myös, jos Neste lopettaa raakaöljyn jalostamisen.

Aktiivisen aluepolitiikan aikakausi näyttää nyt jääneen menneisyyteen.

Joissakin tilanteissa valtion yritystoimintaa voidaan perustella sillä, että halutaan lisätä kilpailua jollakin vahvasti monopolisoituneella markkinasektorilla. Huoltovarmuuden turvaaminen ja riskisijoitusten tekeminen ulkomailla sopivat kuitenkin huonosti saman yrityksen toimenkuvaan.

Pörssiin listattu, valtion pääosin omistama yritys ei voi vastata täysimääräisesti luonnollisten monopolien hallintaan tai kansalliseen huoltovarmuuteen liittyvistä tehtävistä. Sen estävät pörssisäännöt ja osakeyhtiölain velvoitteet osakkeenomistajien tasapuolisesta kohtelusta.

Fortum tulisikin vetää pois pörssistä, ja samaa tulisi harkita muidenkin valtioenemmistöisten pörssiyhtiöiden kohdalla, jos niillä on tärkeitä huoltovarmuuteen liittyviä tehtäviä.

Jos valtiolla on omistusosuuksia pörssiyhtiöissä, niihin pitäisi liittyä pelkästään valtiontalouteen liittyviä intressejä. Tämä erottelu selkiyttäisi valtion yritystoiminnan tehtäväjakoa.

Heikki Paloheimo

Kirjoittaja on valtio-opin emeritusprofessori.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.