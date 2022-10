Muutostahti lukio-opiskelussa on ollut viime vuosina pökerryttävä.

Myös Helsingin Sanomissa on keskusteltu tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen (kesk) ajatuksesta luopua ylioppilaskirjoituksista.

Muutostahti lukio-opiskelussa on ollut viime vuosina pökerryttävän tiheää, mukaan lukien korkeakoulujen valintauudistuksen vaikutukset. Kuvaavaa on, että vaikka lasteni lukion aloitusvuodet ovat olleet erittäin lähekkäin – 2018, 2020 ja 2021 –, heillä jokaisella on ollut eri vaatimukset lukion suorittamiseen. Esikoiselta vaadittiin ylioppilaskokeessa neljä pakollista ainetta, keskimmäisellä pakollisia aineita on viisi ja kuopuksen aloitusvuonna käyttöön tuli uusi opetussuunnitelma.

Jatkuvien muutosten sijasta lukiolaiset ja lukio-opintoja suunnittelevat tarvitsevat ennakoitavuutta opintojensa suunnitteluun ja rauhaa keskittyä olennaiseen eli kasvamiseen ja oppimiseen.

Raila Äijö

kolmen nuoren äiti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.