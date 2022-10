Tutkimuksen mukaan opiskelijavalintauudistus on onnistunut keskeisimmissä tavoitteissaan.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) on esittänyt nuorten lisääntyneeseen stressiin ja pahoinvointiin vedoten ylioppilaskirjoituksista luopumista ja paluuta valintakokeisiin pohjautuvaan opiskelijavalintaan. Molemmat esitetyt muutokset ovat ongelmallisia eivätkä pohjaudu tutkittuun tietoon.

Noin puolet korkeakouluopiskelijoista on valittu todistusvalinnan perusteella vuoden 2020 valintauudistuksen tultua voimaan. Mitään näyttöä tämän uudistuksen ja nuorten lisääntyneen pahoinvoinnin välisestä yhteydestä ei ole olemassa. Lukiolaisten kokema stressi ja ahdistus ovat olleet kasvussa jo pitkään, eikä tämän ilmiön taustasyitä vielä tunneta.

Sen sijaan opiskelijavalintauudistuksen vaikutuksia opiskelijavalinnan toimintaan on tutkittu Honkosen oman ministeriön tilaamassa seurantatutkimuksessa. Tämän tutkimuksen mukaan uudistus on onnistunut keskeisimmissä tavoitteissaan. Todistusvalinta on mahdollistanut samanaikaisen hakemisen useampaan kohteeseen ja lisännyt nuorimpien hakijoiden osuutta hyväksyttyjen korkeakouluopiskelijoiden joukossa.

Valintakokeisiin pohjautuvan järjestelmän ongelmat tunnetaan hyvin. Valintakokeet pakottavat hakijat taktikoimaan ja keskittämään opiskelun rajattuun määrään kohteita. Koska valintakokeet yleensä perustuvat kapeaan alakohtaiseen materiaaliin, ne myös luovat otollisen markkinan valmennuskursseille, joiden opetukselle ei ole saatavissa maksutonta vaihtoehtoa. Vuodesta toiseen toistuva valintakokeisiin osallistuminen johtaa hakijasumaan ja heikentää nuorimpien hakijoiden mahdollisuuksia saada opiskelupaikka. Osittain näiden ongelmien vuoksi siirtymät toiselta asteelta korkeakouluihin kestivät Suomessa ennen vuotta 2020 selvästi pitempään kuin OECD-maissa keskimäärin.

” Uudistuksen ja nuorten lisääntyneen pahoinvoinnin välisestä yhteydestä ei ole olemassa näyttöä.

Todistusvalintaan pohjautuva oppilasvalinta on monessa mielessä tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi tapa valita korkeakouluopiskelijoita. Todistusvalinta ei vie ylimääräistä aikaa nuorelta ja sen yhteismitallinen pisteytys asettaa hakijat yhdenvertaiseen asemaan. Saman kokeen tuloksella on mahdollista hakea kaikkiin korkeakouluihin. Ylioppilaskirjoituksiin perustuvaan todistusvalintaan voidaan lisäksi opiskella maksuttomissa toisen asteen oppilaitoksissa, joissa nuoren tukena ovat ammattitaitoiset opettajat ja käytössä ovat kaikille samankaltaiset oppimateriaalit.

Suomessa on nyt käytössä opiskelijavalinta, joka luo useita, myös valintakokeisiin tukeutuvia, väyliä korkeakouluopintoihin. Ylioppilaskirjoituksista luopuminen merkitsisi täyskäännöstä tässä kehityksessä. Toisen asteen opiskelijoiden lisääntyneen pahoinvoinnin juurisyitä ei tunneta, mutta on mahdollista, että taustalla vaikuttaa lisääntynyt kilpailu korkeakoulupaikoista. Tämä ongelma on seurausta opiskelupaikkojen niukkuudesta, eikä sitä korjata palaamalla järjestelmään, joka palkitsee taktikointia ja lisää tahattomien välivuosien määrää.

Tuomas Pekkarinen

tutkimusprofessori

Tuomo Virkola

erikoistutkija

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Tuomo Suhonen

tutkimusjohtaja

Hannu Karhunen

tutkimusohjaaja

Työn ja talouden tutkimus Labore

