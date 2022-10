Biojätteen lajittelu on ympäristöystävällistä

Kaikkien jätteiden hyödyntäminen materiaalina palvelee luontoa ja yhteiskuntaa. Biojätteen erilliskeräyksen hyödyt on selvitetty elinkaarimallinnuksella.

Pauli Savolainen esitti huolensa biojätteen keräyksen laajentamisesta pienkiinteistöihin pääkaupunkiseudulla (HS Mielipide 29.9.). Hienoa, että hänenkin taloudessaan lajittelu on jo kauan ollut osa arkea. Haluan kuitenkin täsmentää joitakin kirjoituksessa olleita väittämiä.

Biojätteen erilliskeräys laajenee koko Suomessa uuden jätelain myötä, ja se on sekä ympäristölle että kuntataloudelle kestävää toimintaa. Oikein lajiteltu biojäte on tärkeä ja monikäyttöinen raaka-aine, joka tukee kiertotalouden ohella energiatehokkuutta, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Olemme HSY:ssä tarkastelleet biojätteen erilliskeräyksen laaja-alaisia ympäristövaikutuksia. Teettämämme selvityksen mukaan biojätelajittelun laajentamisen ympäristöhyödyt ovat suuremmat kuin keräyksestä, kuljetuksista ja käsittelystä aiheutuvat päästöt. Jäteautomme kulkevat ei-fossiilisilla polttoaineilla.

Jos kotona syntyy vähän biojätettä, vaihtoehtoina ovat kompostointi, neljän viikon välein tyhjennettävä tuulettuva biojäteastia tai biojäteastian yhteiskäyttösopimus naapureiden kesken. Bio- ja pakkausjätteiden tarkan lajittelun avulla sekajäteastian tyhjennysvälin voi harventaa jopa 16 viikkoon, jolloin ympäristö- ja kustannusvaikutukset kevenevät.

Viimevuotisen sekajätetutkimuksemme mukaan biojätteen osuus kotitalouksien sekajätteestä on yhä lähes 40 prosenttia, joten lajittelemattomuus ei ole pieni ongelma.

Vaikka biokaasusta saatava energiahyöty on huomattava, se on lopulta vain biojätekierrätyksen sivutuote. Tärkeintä on maanviljelylle elintärkeän typpi- ja fosforipitoisen ravinnemullan tuotanto. Polttamalla biojätettä syntyy lisää päästöjä ja hukkaamme arvokkaita resursseja, sillä synteettinen lannoitevalmistus kuluttaa valtavasti energiaa ja sen raaka-aineet ovat pitkälti Venäjän-tuonnin varassa.

Lisäksi saamme biojätteestä talteen orgaanista humusta, joka parantaa viljelyominaisuuksia, sitoo hiiltä ja elvyttää lajimonimuotoisuutta maaperässä. Biojätteiden lajittelulla ehkäisemme samalla luontokatoa. Lakikin edellyttää kaikkien jätteiden hyödyntämistä ensisijaisesti materiaalina. Jätevoimalaan tulisi päätyä vain kierrätyskelvottomat jätteet.

Koivuhalkojen ja sekajätteen poltosta syntyvä tuhka ei ole samanlaista, vaikka Savolainen näin totesi. Jätevoimalassa syntyvä tuhka sisältää runsaasti haitta-aineita, kuten raskasmetalleja, ja siksi se on käsiteltävä vaarallisena jätteenä.

Biojätteen mädätysprosessi on suljettu järjestelmä, joten siitä ei vapaudu metaania ilmaan, eikä ympäristölupamme sallisi Savolaisen väittämää 20 prosentin metaanipäästöä.

Varsinkin epävakaassa maailmantilanteessa minkä tahansa jätteen hyödyntäminen mieluummin raaka- kuin polttoaineena on hyödyllistä. Biojätteiden hyödyntäminen vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttö- ja tuontitarvetta sekä lisää Suomen energiaomavaraisuutta.

Tiila Korhonen

käyttöpäällikkö

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

