Kaavoittaminen uhkaa yhtä Suomen suurimmista yhtenäisistä vaahterametsistä.

Helsingin Sanomat kirjoitti (1.10.) Kumpulanmäen Kustaa Vaasan tien puoleisen rinteen rakentamisesta tavoitteena vilkkaan liikenneväylän ”bulevardisointi”. Kirjoituksesta jäi kuitenkin puuttumaan tärkeä aspekti: alueen maisemalliset ja luontoarvot. Mielestämme niitä ei pidä unohtaa kaavasta päätettäessä.

Kaavoittaminen uhkaa yhtä Suomen suurimmista yhtenäisistä vaahterametsistä. Myös osa vaahterametsään liittyvästä avokalliosta on jäämässä kaavoittajien ehdottamien rakennusten alle.

Alueen omistaa valtio ja sitä hallinnoi ja nyt rakennuttaa Senaatti-kiinteistöt. Kustaa Vaasan tien suuntainen Kumpulanmäen rinne on alun perin kaavoitettu jo 1990-luvulla, mutta silloinen kerrosneliömäärä oli vain noin neljäsosa siitä, mitä nyt kaavaehdotuksessa on esitetty.

” Arvokkaat luontokohteet tulee säilyttää yhteisinä viheralueina ihmisille ja eläimille.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteeksi asettama kerrosneliömäärä on niin suuri, että umpikortteleiksi rakennettavat asuintalot nielaisevat lähes kaiken tilan rinteestä. Senaatti-kiinteistöt on siis ryhtynyt asuntogrynderiksi. On outoa, että kaupunki, jolla on kaavoitusmonopoli, ei halua puolustaa maisemallisesti ja luonnonarvojensa puolesta merkittävää vaahterametsää, vaan hyväksyy mäkeä ympäröivän yhtenäisen vaahterametsän parturoinnin Kustaa Vaasan tien puolelta. Kaupungin teettämässä luontokartoituksessa arvometsä loppuu kummasti juuri siinä kohdassa, josta ehdotetun rakentamisen pitäisi alkaa. Todellisuudessa metsä jatkuu samanlaisena koko rinteen alueelta.

Kaupunkilaisten mielipide on aika ottaa huomioon. Arvokkaita luontokohteita tulee käsitellä niiden arvon mukaisesti ja säilyttää ne yhteisinä viheralueina ihmisille ja eläimille. Kaavoituspäätökset ovat poliittisen päätöksenteon ydintä ja kuntalaisten on voitava luottaa, että ne tehdään oikeaan tietoon ja luontoarvoihin pohjautuen.

Erja Salo

Ulla Agopov

Kumpula-seura ry

