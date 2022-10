Hitaksen ydin on reiluudessa: se on ollut monille ainut tapa hankkia riittävän suuri koti hyvältä paikalta kohtuuhintaan.

Hitas-järjestelmä on vastatuulessa Helsingissä. Pormestari Juhana Vartiainen (kok) tilaa raportteja, joissa kyseenalaistetaan hitaksen järkevyys, ja media kirjoittaa aiheesta kriittisesti.

Monen mielestä olisi parasta, että hitas lopetettaisiin eikä tilalle tulisi mitään. Se on vaarallinen ajatus. Keskituloisten asuminen Helsingissä on muuttumassa mahdottomaksi. Kun asuntojen hinnat nousevat, tavalliset kaupunkilaiset joutuvat muuttamaan lähikuntiin. Erityisesti nuoret perheet häipyvät muualle.

Nykymuotoinen hitas ei ole täydellinen, ja Sdp onkin esittänyt järjestelmän korjaamista. Hitaksesta saadaan reilumpi, jos esimerkiksi asukasvalinta kohdennetaan asuntoja tarvitseviin ja henkilö voi omistaa vain yhden hitas-osakkeen.

Hitasta ei voi käsitellä pelkästään arvailemalla tuloja, joita kaupunki järjestelmän takia kenties menettää. Hitaksen ydin on reiluudessa: Se on ollut monille ainut tapa hankkia riittävän suuri koti hyvältä paikalta kohtuuhintaan. Järjestelmä on auttanut monia myös ensiasunnon hankinnassa.

Hitasta ei saa heittää romukoppaan. Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että järjestelmän tilalle valmistellaan malli, joka turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen joka puolella Helsinkiä.

Valtuuston päätös ei ollut, että hitas tuhotaan. Asuntopolitiikan tulee olla sekoittavaa, ja on kaupungin etu, että taistelemme alueiden eriarvoistumista vastaan. Tässä työssä tarvitaan myös hitasta.

Sami Kuusela

yrittäjä, toimittaja

kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (sd), Helsinki

