Työperäinen maahanmuutto on varmasti ratkaisu työvoimapulaan, mutta yhteiskunnan ei pidä tehdä sitä 1800-luvun orjakaupan keinoin.

SAK:n lakimies Paula Ilveskivi totesi (HS Mielipide 3.10.) valtioneuvoston tulevaisuuskatsauksen sivuuttavan työelämän kehittämisen ja työntekijöiden suojelun. Hän kiteytti katsauksen painottavan esimerkiksi alustavälitteisesti tehtyä työtä yrittämisen aloituskynnyksen madaltajina, mutta samalla katsauksen sivuuttavan työn muotoihin kytkeytyvän sääntelyn ja työntekijän suojeluongelman. Myöskään työmarkkinarikollisuutta ja työntekijöiden hyväksikäyttöä tulevaisuuskatsaus ei ota esiin.

Me otamme ja esitämme työelämän kehittämisen suunnaksi suomalaisilla työmarkkinoilla toimivan ihmisen näkemisen ja tekemisen subjekteiksi, jotka ovat tietoisia työelämän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämä koskee niin työntekijä- kuin työantaja-asemassa toimivia. Oikeuksien tietäminen ja käyttäminen ei saa riippua ammattialasta, etnisyydestä tai ajanjaksosta, jonka työllistyy Suomessa.

Mitä oikeuksien tietäminen voisi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi työperäisen maahanmuuttajan osalta? Hiljattain uutisoitiin yksityisen sote-palveluita tuottavan Pihlajalinnan aloittaneen kenialaisten hoitajien värväyksen Suomeen. Työperäinen maahanmuutto on varmasti ratkaisu työvoimapulaan, mutta yhteiskunnan ei pidä tehdä sitä 1800-luvun orjakaupan keinoin, vaan pyrkiä eettisesti kestävään työmarkkinoiden globalisoitumiseen.

Yksi keino on kouluttaa jokainen työperäinen maahanmuuttaja tietoiseksi työelämän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Suomessa. Se on myös jo työssä olevien tapa turvata oikeuksiaan ja yrityksille keino estää epäterve kilpailu. Koulutustehtävä on vaativa mutta välttämätön. Arvaamme, että pelkästään sanana työehtosopimus käännettynä kenialaisten äidinkielelle, tai monelle muulle pohjoismaisesta työmarkkinamallista poikkeavalle kielelle, on haastavaa. Mutta kuten työ- ja elinkeinoministeriö katsauksessa toteaa, työllisyysasteen edelleen nostaminen edellyttää työmarkkinoilla rakenteellisia uudistuksia.

Olemme vahvasti sitä mieltä, että työperäisten maahanmuuttajien systemaattinen työelämän oikeuksien ja velvollisuuksien koulutus tulee saada osaksi tulevaisuuden ja nykyisen työelämän rakenteellista ja eettisesti kestävää kehittämistä.

Anu Suoranta

Sikke Leinikki

valtiotieteiden tohtoreita, lehtoreita, Humanistinen ammattikorkeakoulu

