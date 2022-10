Helsinkiin on tulossa lisää talviuintimahdollisuuksia

Talviuinnin suosio näkyi Helsingin kaupungin toteuttamassa Omastadin ideahaussa ja äänestyksessä.

Talviuinnin – kuten monen muunkin ulkoaktiviteetin – suosio kasvoi voimakkaasti Helsingissä pandemian aikana, ja kävijämäärät ovat pysyneet korkeina pandemian helpotettuakin. Ulkokuntosalit, frisbeegolfradat ja uimarannat ovat olleet suositumpia kuin koskaan.

Monet Helsingin kaupungin talviuintipaikkoja ylläpitävät ja hallinnoivat talviuintiseurat ovat saaneet paljon uusia jäsenhakemuksia. Olemme Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalveluissa tietoisia siitä, että kaikki halukkaat eivät ole talviuintipaikkaa itselleen löytäneet ja niiden kysyntä ylittää tarjonnan.

Talviuinnin suosio näkyi Helsingin kaupungin toteuttamassa Omastadin eli osallistuvan budjetoinnin kaupunkilaisille suunnatussa ideahaussa ja äänestyksessä. Muun muassa Omastadin kautta Helsingin kaupunki toteuttaa useita talviuintimahdollisuuksia parantavia hankkeita eri puolilla kaupunkia. Lisäksi tullaan tarkastelemaan nykyisiä talviuintipaikkoja hallinnoivien seurojen toimintaa löytääksemme yhdessä seurojen kanssa keinoja laajentaa talviuintimahdollisuuksia yhä useampien ulottuville.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta, mikä on huomattava vastuu. Talviuinti on kannatettavaa helsinkiläisten hyvinvointia parantavaa toimintaa, joka ei vaadi isoja investointeja tai aluevarauksia mutta jossa turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon.

Stefan Fröberg

ulkoilupalvelupäällikkö

Helsingin kaupunki

