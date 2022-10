Lapsiperheköyhyys on yksi suurimpia riskitekijöitä lapsen myöhempää hyvinvointia ajatellen.

Jopa 16 000 lapsiperhettä on hintojen nousun vuoksi tilanteessa, jossa tulot eivät riitä kohtuulliseen elämiseen (Kela 14.9.). Tämän valossa näyttää todennäköiseltä, että perheiden ylivelkaantuminen lähtee kasvuun. Huoli taloudellisesta pärjäämisestä koskettaa uudella tavalla myös monia keskituloisia.

Köyhyys ja ylivelkaantuminen vaikuttavat perheessä niin vanhempien kuin lastenkin mielenterveyteen. Talousvaikeuksista johtuva psyykkinen kuormitus aiheuttaa vanhemmissa esimerkiksi mielialan laskua ja jaksamisen haasteita. Tämä heijastuu perheiden arkeen, vanhemmuuteen ja sitä kautta myös lasten mielenterveyteen. Tiukka taloustilanne rajoittaa lisäksi monella tapaa perheiden osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia, jotka voisivat tukea mielen hyvinvointia.

Talousvaikeudet ja mielenterveyshaasteet ovat pitkittyessään usein ylisukupolvisia. Suomalaisten pitkittäistutkimusten perusteella tiedetään, että lapsiperheköyhyys on yksi suurimpia riskitekijöitä lapsen myöhempää hyvinvointia ajatellen. Nyt meillä onkin käsillä kriittinen hetki ennalta ehkäistä taloushuolien vaikutuksia perheiden hyvinvointiin ja estää ongelmien pahentumista.

Oikeanlaisella tuella ylisukupolvisten ongelmien ketju on mahdollista saada katkeamaan. Tähän on olemassa valmiita työmuotoja ja menetelmiä. Lapset puheeksi -työ on Suomessa kehitetty, kaksikymmentä vuotta käytössä ollut tutkimukseen perustuva työmuoto. Sen tavoitteena on kohdata varhain ne perheet, joissa on ylisukupolvisten ongelmien riski. Työn yksi lähtökohdista on ylläpitää ja luoda toimivaa arkea lapsen elämässä.

” Oikeanlaisella tuella ongelmien ketju voidaan katkaista.

Lapset puheeksi -työ perustuu siihen, että kaikki vanhemmat ja lapset kohdataan heidän arkisissa ympäristöissään. Esimerkiksi varhaiskasvatus ja koulut, perusterveydenhuolto sekä monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat niitä paikkoja, joissa tavoitetaan suurin osa vanhemmista tai perheistä säännöllisesti.

Perheitä kohtaavilta ammattilaisilta vaaditaan rohkeutta ja herkkää silmää rikkoa talousvaikeuksiin liittyvää häpeän muuria myötätuntoisen kohtaamisen ja puheeksioton avulla. Taloushaasteisiin löytyy harvoin pikaratkaisuja, mutta ammattilainen voi tukea perheen voimavaroja, ohjata oikean avun piiriin ja kannatella vaikeassa tilanteessa toivoa ylläpitäen.

Kuntien ja hyvinvointialueiden johto on isossa roolissa tekemässä päätöksiä, jotka mahdollistavat ennalta ehkäisevien menetelmien käyttöönoton ja juurtumisen. Koulutus- ja palvelujärjestelmämme tarjoaa puitteet kaikkien perheiden kohtaamiseen, toisin kuin monissa maissa. Nyt vaaditaan rohkeutta panostaa resursseja, aikaa ja koulutusta lasten ja perheiden arkisiin ympäristöihin. Meillä on monelta osin valmis järjestelmä ja korkeasti koulutetut työntekijät, jotka ovat valmiita kohtaamaan perheitä, kun heille vain annetaan siihen mahdollisuus.

Mielenterveyden pohja luodaan lapsuudessa. Lasten ja perheiden mielenterveyteen panostettu raha maksaa itsensä tulevaisuudessa takaisin moninkertaisten korkojen kera.

Jenni Suvikas

asiantuntija, perheet ja mielenterveys -yksikkö

Minna Magnusson

projektisuunnittelija, Ylva – ylivelkaantuneiden mielenterveyden ja vanhemmuuden tukeminen -hanke

Mieli ry

