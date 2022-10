Lastensuojelun henkilöstömitoitusta koskeva lakimuutos on vaikeuttanut avunsaantia

Räikeä lasten edun vastainen muutos on jo nähtävissä monissa jollei peräti kaikissa kunnissa.

Laki lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksesta (35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden) tuli voimaan tämän vuoden alusta. Sen seurauksena lastensuojelun avohuoltoon kuuluvia asiakkaita alkoi tulvia perhesosiaalityöhön, jossa vastataan sosiaalihuoltolain mukaisista lapsiperheiden palveluista.

Vuonna 2015 voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena oli jälleen kerran siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimenpiteistä ennalta ehkäiseviin palveluihin. Kuntapoliitikot eivät kuitenkaan olleet myöntäneet perhesosiaalityöhön asiakasmäärän kasvun edellyttämiä lisäresursseja.

Räikeä lasten edun vastainen muutos on jo nähtävissä monissa, jollei peräti kaikissa kunnissa. Perhesosiaalityön asiakkaana on monista samanaikaisista, monimutkaisista ja pitkäaikaisista ongelmista kärsiviä perheitä. Perheitä, joiden lapset tarvitsevat suojelua.

Perhesosiaalityön idea on ennaltaehkäistä lastensuojelun tarvetta, mutta nykyisellään se ei toteudu. Asiakasmäärä omatyöntekijää kohden on lastensuojeluun verrattuna kaksin-kolminkertainen, eivätkä resurssit riitä parityöskentelyyn. Asiakkaille on tarjolla paljon niukempi palveluvalikko ja huomattavasti pidemmät jonot palveluihin kuin lastensuojelussa.

Perhesosiaalityössä erityissosiaaliohjaajat tekevät lapsen omatyöntekijöinä käytännössä samaa työtä kuin sosiaalityöntekijät mutta merkittävästi pienemmällä palkalla. Lastensuojelussa eri ammattiryhmien työnkuva ja vastuut on selkeästi eriytetty ja parityöskentely vakiintunut toimintatapa. Toisin sanoen perhesosiaalityötä tehdään erittäin alimitoitetuilla resursseilla asiakkaiden tarpeisiin ja työn tavoitteisiin nähden. Nykytilanne tuskin oli lakimuutosten tarkoitus.

Suunnitelmallisen sosiaalityön ei pitäisi olla päivittäistä priorisointia sen suhteen, kenelle asiakkaista kyetään järjestämään oikea-aikaista palvelua. Perheiden pitäisi olla tasavertaisessa asemassa keskenään ja saada lapsen edun mukaiset palvelut kohtuullisessa ajassa. Joskus palvelua saavat nopeimmin ne lapset, joiden vanhemmat sitä äänekkäimmin vaativat, kun taas hiljaisemmat ja toimintakyvyttömämmät perheet jäävät jalkoihin.

Lastensuojelusta tehtävät poliittiset päätökset vaikuttavat suoraan perhesosiaalityön asiakkaisiin, joten niitä suunniteltaessa on huomioitava myös heidät. Toivottavasti päätöksentekijät pitävät tämän mielessään, kun viime keväänä käynnistettyä lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistusta toteutetaan. Uudistuksen tavoitteenahan on turvata lasten oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun.

Hanna Vesimäki

sosiaalityöntekijä, Nurmijärvi

