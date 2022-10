Kokonaisarviota odotellessa korjausliikkeitä on tehtävä heti.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk), tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen kumppaneineen (HS Mielipide 5.10.) ja monet muut ovat ottaneet viime viikkoina kantaa ylioppilastutkinnon asemaan ja pääsykokeisiin. Valitettavasti keskustelu on ollut kovin pinnallista, yksioikoista ja historiatonta. Laajempi näkökulma ja avarampi tarkastelutapa loistavat poissaolollaan.

On syytä lähteä liikkeelle tosiasioista. Suomalaisen koulutuspolitiikan tulokset ovat huonontuneet 2010-luvulta lähtien huolestuttavasti Pisa-kokeista yliopistojen ranking-sijoituksiin. Suomi on pudonnut rajusti myös eurooppalaisessa vertailussa, jossa tarkastellaan, kuinka suuri osa ikäluokasta on suorittanut korkeakoulututkinnon. Eikä tässä kaikki.

Erityisen huolestuttavaa on koululaisten ja opiskelijoiden pahoinvoinnin ja mielenterveyden häiriöiden lisääntyminen. Yleisen yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ohella todistusvalintojen painottaminen on tehnyt lukioista nelivuotisen pääsykokeen. Kilpailu on siirtynyt yhä nuorempiin ikäluokkiin ja myös maksullinen kurssitus kukoistaa yhä nuoremmille suunnattuna. Tämä puolestaan johtaa kotitaustan merkityksen kasvuun valinnoissa. Koulutuksen sosiaalinen periytyvyys vahvistuu ja sitä kautta mahdollisuuksien tasa-arvo heikkenee.

Ongelmia siis riittää. Yhteiskuntapolitiikan ja lainvalmistelun peruslähtökohtiin kuuluu tarttuminen ongelmiin ja niiden syihin. Tämä edellyttää laajaa eri alojen tutkimustiedon hyväksikäyttöä ja uuttakin tutkimusta.

Nyt tilanne on paradoksaalisesti sellainen, että politiikkaa on pitkään harjoitettu ilman vahvaa tutkimusperusteisuutta. Tilastoilla operoiminen on tärkeää ja siihen nojatuvat selvitykset ovat tärkeitä, mutta ne eivät riitä.

Tarvitsemme laajan ja riittävän monitieteisen kokonaisarvion koulutuspolitiikan kiistattomista ongelmista.

Sellaista odotellessa olisi korjausliikkeitä tehtävä heti. Pääsykokeet olisi palautettava etenkin niin sanotuille hakupainealoille ja ylioppilaskirjoitusten pisteytystä olisi muutettava ainakin siten, että pitkän matematiikan ylivalta poistetaan. Sen sijaan ylioppilaskirjoitusten lopettaminen ei poistaisi perusongelmia.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori (emeritus)

Helsingin yliopisto

