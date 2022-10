Iranilainen näyttelijä joutui kotimaassaan paheksutuksi, koska ex-mies levitti hänestä seksivideota. Nyt Zar Amir Ebrahimi loistaa elokuvassa, joka on tehty Iranin ulkopuolella.

Näyttelijä Zar Amir Ebrahimi esittää Holy Spider -elokuvassa toimittajaa. Elokuva on tulossa Suomessa elokuvateattereihin jouluna.

Sadussa henki on teljettynä lamppuun ja vapaana se auttaa omistajaansa vaurastumaan. Satu lampun hengestä liitetään muun muassa muinaiseen persialaiseen kertomusperintöön.

Minun mieleeni satu tuo myös nyky-Iranin. Mielikuvassani pulloon ovat teljettyinä maan naiset. Edessä olisi vaurauden tie, jos vanki pääsisi vapaaksi.

Sorrettujen historia on Iranissa pitkä ja verinen. Mahsa Aminin surma siveyspoliisin käsissä on tuoreeltaan nostattanut maassa kapinamieltä. Moni kohtalo on jäänyt myös kertomatta, kuten näyttelijä Zar Amir Ebrahimin tarina.

Ebrahimi oli parikymppinen, kun roolit tv-sarjoissa nostivat hänet maassa kuuluisuuteen. Vuonna 2006 alkoi kuitenkin ajojahti. Julkisuuteen levisi seksivideo. Nykyisin videota kutsuttaisiin kostopornoksi, josta Ebrahimi syytti ex-miestään. Dvd-kopioita videosta myytiin ahdasmielisen papiston johtamassa tiukan sensuurin maassa paljon. Ebrahimi leimautui ja joutui luopumaan työstään – hänet ikään kuin ajettiin pulloon.

Näyttelijä pakeni Ranskaan.

Tarina ei kuitenkaan lopu tähän, sillä Ebrahimi on nyt palannut.

” Pullon henki on pääsemässä irti.

Tuoreessa, Iranin ulkopuolella tehdyssä elokuvassa Ebrahimi näyttelee isossa roolissa. Merkittävää on myös se, mistä elokuva kertoo: Holy Spider kertoo tositapauksesta iranilaisessa Mashhadin kaupungissa vuosina 2000–2001. Kaupungissa mellasti tuolloin sarjamurhaaja, joka valitsi uhreikseen seksityötä tehneitä naisia. Ebrahimi esittää toimittajaa, joka setvii tapausta.

Näyttelijä Zar Amir Ebrahimi ja Holy Spiderin ohjannut Ali Abbasi kuvattuina Torontossa syyskuussa.

Elokuva havainnoi hyytävästi ylisukupolvista halua hallita ja sortaa naisia. Myös uskonnon avulla. Suomessa elokuva tulee teattereihin jouluna.

Kostopornon uhrille elokuva on merkinnyt suloista ”kostoa” huonosta kohtelusta: keväällä hänet palkittiin parhaana naisnäyttelijänä Cannesin festivaalilla. Lisää huomiota lienee tulossa: elokuva on vahvoilla Oscareissa.

Iranissa huomio on toisenlaista. Papisto pitää elokuvaa loukkaavana muun muassa siksi, että islamia ja shiioille pyhää kaupunkia kuvataan elokuvassa huonossa valossa. Lisäksi kameran edessä nähdään Ebrahimi ja muita naisia ilman huivia. Kovimmillaan papisto on vihjaillut fatwalla todeten elokuvantekijöiden kulkevan Salman Rushdien tietä. Tämä ei ole Ebrahimia pelottanut.

”Uusi sukupolvi on ällistyttävä”, Ebrahimi on sanonut kannustaessaan Iranin pakkovaltaa vastustaneita.

Pullon henki on pääsemässä irti, ennemmin tai myöhemmin.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.