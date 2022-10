Viikon puheenaiheet

1) Ukraina

Ukrainan armeija kiihdytti vastahyökkäyksensä vauhtia. Venäjä on joutunut perääntymään nopeasti Hersonin alueella. Ukrainan armeija on käyttänyt muun muassa niitä aseita, joita Venäjän armeija on jättänyt jälkeensä paetessaan.

Venäjä näyttää siirtäneen kiireellä värvättyjä miehiä ilman koulutusta ja vähin varustein rintamalle.

2) Työtaistelu

Hoitajien työriita ratkesi alkuviikolla. Sekä työnantaja- että työntekijäosapuoli kertoivat voittaneensa.

Kaikkien osapuolten voittoa ja kiistan päättänyttä sopimusta tullaan tutkimaan hyvin tarkkaan – erityisesti muissa palkansaajajärjestöissä, jotka eivät halua jäädä palkkakehityksessä jälkeen.

Kaikki kiittelivät kuitenkin diplomaattisesti sitä, että rauha palaa terveydenhuoltoon.

3) Iran

Iranissa naiset nousivat kapinaan maansa vanhoillista hallintoa vastaan. Mielenosoituksia on ollut eri puolilla Irania. Ne saivat alkunsa, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli Iranin ”siveyspoliisin” pidätettyä tämän vääränlaisesta pukeutumisesta. Mielenosoituksissa on vastustettu naisia koskevia pukeutumissääntöjä ja erityisesti sitä, että heidän pitäisi käyttää julkisissa tiloissa huntua. Iranin naiset ovat saaneet tukea naisilta eri puolilla maailmaa.