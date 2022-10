Hämeen Sanomat pohtii, miten presidentti Vladimir Putinin johtama Venäjä reagoi Ukrainan menestyksellisiin vastahyökkäyksiin.

”Taktiset ydinaseet olisi äärimmäinen keino, jolla tuhoa kohti vaappuva diktaattori voisi yrittää kääntää sotamenestystään.”

”Länsi, Nato ja Yhdysvallat joutuisivat silloin puuttumaan sotaan. Sitä Putinkaan ei voi haluta ja vaarantaa itsensä lisäksi omia kansalaisiaan täysin arvaamattomalla tavalla. Toistaiseksi ei sittenkään sodita Venäjän olemassaolosta.”

”Venäjän surkea armeija on epäonnistunut Ukrainassa lähes kaikessa. Onnistuisiko se ylipäätään käyttämään ydinaseita? Ovatko nekin pelkkää bluffia?”

”Valheiden ja vääristelyiden vyöry on jatkunut jo pitkään. Vähäisinkin luottamus Venäjään ja Putinin puheisiin on poissa.”

”Venäjä on Neuvostoliiton perillinen, mutta suurvallan asemaa sillä ei kuitenkaan ole, on vain venäläisten oma käsitys ’suuresta ja mahtavasta’.”

”Osa Putinin propagandistisista esiintymisistä on jätettävä omaan arvoonsa. Hänen tarkoituksensa on omien kansalaistensa manipulointi, mutta sisältö on muutenkin informaatiovaikuttamista, jonka voi vaieta kuoliaaksi.”

”Kulissit ovat tuomittuja romahtamaan.”

Iltalehti kysyy, voisiko Venäjä käyttää ydinaseita, kun valloitussota Ukrainassa ei suju Kremlin suunnitelmien mukaan.

”Asiantuntija-arvioiden mukaan Venäjän turvautuminen ydinaseisiin on epätodennäköistä, ainakin siinä tapauksessa, jos maa pitää kiinni nykyisestä ydinasedoktriinistaan.”

”Tosin sekin tiedetään, että Venäjä on mestari selittämään mustan valkoiseksi, jos se niin haluaa.”

”Tässä vaiheessa selvää on se, että Venäjä haluaa pitää yllä epätietoisuutta ydinaseista. Toimintamallin tarkoituksena on pelon ja epävarmuuden lietsominen, jotta länsi vähentäisi sotilaallista tukeaan Ukrainalle.”

”Näin ei onneksi tehdä. Päinvastoin EU ja Yhdysvallat ovat valmiita lisäämään tukea Ukrainalle ja kiristämään Venäjä-pakotteita.”

”Venäjän ydinaseiden käyttöä hillitsee moni seikka, kuten kansainvälinen maine ja etujen punninta.”

”Kremlissä on laskettava tarkasti, haluaako Venäjä olla kansainvälisen yhteisön ja etenkin Kiinan silmissä roistovaltio, joka käyttää ydinasetta huonosti sujuneen valloitussotansa edistämiseksi.”

”Sodan ja epävarmuuden ajassa läntisten maiden ei auta muuta kuin pitää pää kylmänä ja jatkaa tukeaan Ukrainalle. Putinin pelkoansaan ei pidä langeta.”