Kansainvälisten rahoituslaitosten antama tuki on entistä tärkeämpää, kun kaupallisista rahoittajista tulee aiempaa varovaisempia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on syössyt Euroopan energiakriisiin. Kiireelliset toimet ovat välttämättömiä. Euroopan on lujitettava energiahuoltoaan ja nopeutettava siirtymistään kohti vähähiilistä taloutta.

Energiatehokkuutta – niin teollisuudessa kuin kotitalouksissakin – ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä on lisättävä heti. Teollisuus on onnistunut pienentämään kaasun kulutusta odotettua nopeammin, ja monissa maissa on suunnitteluvaiheessa uusiutuvaan energiaan ja energiaverkkoihin liittyviä pitkän aikavälin hankkeita, jotka odottavat vain toteutustaan.

Mitä enemmän investoimme puhtaaseen energiaan nyt, sitä vähemmän maapallo lämpenee ja sitä vähemmän olemme tulevaisuudessa riippuvaisia kalliista tuontienergiasta, joka voi lisäksi olla peräisin epäluotettavilta tai jopa vihamielisiltä toimittajilta.

Uusiutuva energia on avaintekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa pitkällä aikavälillä, mutta se on myös tärkeä osa nykyisten ongelmien ratkaisua. Meidän on tehostettava energiataloutemme kestokykyä vastuullisella tavalla.

Venäjän hyökkäys on meille muistutus energiantuotantomme turvaamisen tärkeydestä. Energia on turvallisuuskysymys ja hiilestä irtautuminen strategisen riippumattomuuden edellytys. Poliittinen sitoutuminen näihin tavoitteisiin käy ilmi lukuisista viimeaikaisista aloitteista.

Päättäväisyys voi olla koetuksella, kun energiakriisin hinta alkaa vahingoittaa yrityksiä ja kotitalouksia sekä ajaa taloutta kohti taantumaa. Yhteiskuntien on huolehdittava vihreän siirtymän oikeudenmukaisuudesta myös energiakriisin aikana.

EU-komissio arvioi, että Euroopan irtautuminen venäläisestä kaasusta edellyttää 270 miljardin euron lisäinvestointeja energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja sähköverkkoihin vuoteen 2030 mennessä.

Kansainvälisillä rahoituslaitoksilla, kuten Pohjoismaiden investointipankilla ja Euroopan investointipankilla, on kriisiaikoina tärkeä tehtävä. Kun kaupalliset rahoittajat muuttuvat varovaisemmiksi, ne muuttuvat myös entistä vastahakoisemmiksi myöntämään lainoja. Jos luottoluokitus on hyvä ja rahoituspohja vakaa, kansainväliset rahoituslaitokset tarjoavat pitkäaikaista rahoitusta tärkeille hankkeille. Tämä rohkaisee myös yksityisiä rahoittajia tulemaan mukaan.

Yhteistyö kansallisten, alueellisten ja EU:n instituutioiden välillä on olennaista. Viiden viime vuoden aikana Euroopan investointipankki ja Pohjoismaiden investointipankki ovat rahoittaneet suuria hankkeita noin kymmenen miljardin euron arvosta, ja lisää on tulossa.

” Vaikka urakka on valtava, meillä ei ole aikaa odottaa.

Mukana on monia hankkeita, jotka vievät Itämeren aluetta oikeaan suuntaan. Suuria investointeja on tehty muun muassa tuulipuistoihin, sähköverkkoihin, aluetta yhdistäviin merikaapeleihin, akkutehtaisiin, raideliikenteeseen, tutkimukseen, energiatehokkuuteen ja innovaatioihin. Tällaiset hankkeet hyötyvät pitkäaikaisesta rahoituksesta.

Käsillä oleva kriisi on kuitenkin osoittanut, että tämä ei riitä. Vihreä siirtymä tarvitsee valtavia investointeja. Marienborgin julistuksessa Itämeren maat sopivat nostavansa merituulivoiman kapasiteetin 19,6 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa jopa kapasiteetin seitsenkertaistamista.

Uusiutuvan energian kapasiteettia ei voi rakentaa yhdessä päivässä. Eikä vihreä siirtymä koske pelkästään energiantuotantoa, vaan se vaatii muutoksia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Vaikka tämä urakka on valtava, meillä ei ole aikaa odottaa. Työ on aloitettava heti.

Nykyisessä tilanteessa Euroopan investointipankki ja Pohjoismaiden investointipankki ovat sitoutuneet syventämään yhteistyötään varsinkin Itämeren alueella. Tämä merkitsee erityisesti pitkäaikaista rahoitusta vihreää siirtymää edistäville hankkeille. Lopulta tämä rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.

André Küüsvek ja Werner Hoyer

Küüsvek on Pohjoismaiden investointipankin toimitusjohtaja. Hoyer on Euroopan investointipankin pääjohtaja.

