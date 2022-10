Vain työtä ja työhyvinvointia kehittämällä voidaan parantaa hoitoalan veto- ja pitovoimaa.

Miten käännetään hoitoalalla katseet veto- ja pitovoiman kasvattamiseen työrauhan palattua? Kysymys on ehdottoman aiheellinen ja tärkeä – kenties tärkein kysymys koko meneillään olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Hyvinvoiva, osaava hoitoalan ammattilainen, jolla on mahdollisuus keskittyä ydintyöhönsä, on toimivan hyvinvointialueen kulmakivi.

Sovun synnyttyä hoitoalan ammattilaiset ovat korostaneet julkisuudessa työkavereiden ja työilmapiirin merkitystä, mahdollisuuksia taukoihin työpäivän aikana sekä työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Työterveyslaitoksen vuosittaiset Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyt nostavat samoja työhyvinvoinnin tekijöitä esiin.

Toinen keskeinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollossa liittyy tällä hetkellä veto- ja pitovoimaan, ajatukseen siitä miten alalle saadaan riittävästi osaavaa ja motivoinutta henkilöstöä ja mikä saisi heidät pysymään alalla. Nämä kaksi teemaa, työhyvinvointi ja veto- ja pitovoima, nivoutuvat tiukasti toisiinsa.

Erityisesti nuorten työntekijöiden kohdalla on ehdottoman tärkeää, että kokemus työstä on työuran alussa mielekäs ja sujuva. Tiedämme vuosittain toistettavien tutkimustemme kautta, että nuorilla ikäryhmillä korostuvat monet kuormitustekijät, työn imun kokemus on matalampi, keskimääräistä harvempi kokee saavansa työstä tunnustusta ja arvostusta ja psyykkinen rasittuneisuus on yleistä.

Jokainen alalla työskennellyt tietää, miten paljon tuoreen työntekijän perehdyttämiseen panostetaan ja miten turhauttavaa on toistuvasti perehdyttää uusia hoitoalan osaajia, jotka muutaman vuoden jälkeen poistuvat alalta muihin töihin. Tilanne on raskas alanvaihtajillekin.

Nuorten työntekijöiden saaminen ja sitouttaminen hyvinvointialueille on ratkaisevan tärkeää. Arjen ammattilaisten ajatukset ja tutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia. Työn kehittäminen on välttämätöntä. Ratkaisuiksi tarvitaan toimivia työjärjestelyjä, oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi koettua lähiesihenkilötyötä, jaettuja tavoitteita ja saumatonta yhteistyötä työyhteisöissä.

Kaiken tämän toteuttaminen vaatii sote-alalla johdolta määrätietoista, pitkäjännitteistä työtä. Tässä johtoa auttaa vuosittain toistettavien työhyvinvointikyselyiden tulosten hyödyntäminen sekä kehittämiskohteiden valinnassa että toiminnan vaikutusten seurannassa. Vain työtä ja työhyvinvointia kehittämällä voidaan parantaa hoitoalan veto- ja pitovoimaa.

Jaana Laitinen

tutkimusprofessori

Jouni Sipponen

tuotepäällikkö

Työterveyslaitos

