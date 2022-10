Jos lakiehdotus olisi kompromissi, olisi kunnille, maanomistajille ja muille elinkeinoille annettu saman verran oikeuksia kuin kaivosteollisuudelle.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus (4.10.) luonnehti uutta kaivoslakiehdotusta kompromissiksi. Kun uudistuksen lähtötilanne on yksi maailman löysimmistä kaivoslaeista, ei lakiin tehtyjä minimaalisia muutoksia voida kutsua kompromissiksi. Kaivosteollisuudella on Suomessa oikeuksia, joita millään muulla teollisuudenalalla ei ole. Ympäristörikoksista ei ole merkittäviä seuraamuksia, ja jatkolupia voi lakiehdotuksen perusteella edelleen myöntää vastuuttomasti toimiville yhtiöille.

Kompromississa on määritelmällisesti kyse tasapuolisesta jaosta osapuolten välillä. Jos lakiehdotus olisi kompromissi, olisi kunnille, maanomistajille ja muille elinkeinoille annettu saman verran oikeuksia kuin kaivosteollisuudelle. Maanomistajien oikeuksien pienimuotoinen lisääminen siinä vaiheessa, kun yhtiöt hakevat jatkolupia kymmenen vuoden malminetsinnän jälkeen, ei ole kompromissi. Se, ettei myöskään kunnilla ole juuri mitään valtaa jatkossakaan taloudellista epävarmuutta alueelle aiheuttaviin malminetsintälupiin, ei ole kompromissi.

Kaivoslain säätäminen on edennyt jälleen niin, että teollisuus kertoo perusteluja esittämättä mikä on realistista ja kohtuullista ja suuri osa päättäjistä, virkakunnasta sekä median edustajista ottaa nämä reunaehdot annettuna. Jos teollisuus sanoo, että teollisuudelle on katastrofi, jos esimerkiksi saamelaiset tai maanomistajat saavat päättää alueensa tulevaisuudesta, päättäjät nostavat kädet ilmaan todeten, etteivät missään nimessä halua aiheuttaa kaivosteollisuudelle katastrofia.

Aidosti vahvemman kaivoslainsäädännön toteutusta tukevat maassamme tapahtuneet ympäristörikkomukset, kansainvälinen kaivoslainsäädännön vertailu, ja yli sadantuhannen ihmisen aktiivisuus asiassa.

Pääministeripuolue ei edes vaivautunut osallistumaan kaivoslain lähetekeskusteluun, vaikka kyseessä on yksi hallituskauden tärkeimmistä lakiuudistuksista. Suomen luonto, vuosikausia kestävien lupien löysässä hirressä roikkuvat paikalliset ihmiset ja Suomen demokraattinen järjestelmä ansaitsevat parempaa. Nyt demareiden johtama hallitus on tehnyt ”kompromissin” demokraattisen järjestelmämme, omistusoikeuksiemme ja vesistöjemme kustannuksella.

Ulla Heiskanen

Puhtaan Saimaan puolesta ry

