Hakkuutasojen laskuun on syytä varautua

Tavoite pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä tarkoittaa, että metsien suojelun on lisäännyttävä Suomessa voimakkaasti tulevina vuosina.

Arviot metsien kestävästä käytöstä muuttuvat nyt nopeasti. Sekä päättäjien että yritysten olisikin hyvä varautua edessä oleviin metsien käytön välttämättömiin muutoksiin.

Toukokuussa saatu ennakkotieto hiilinielun romahtamisesta merkitsee, että Suomessa on kasvatettava metsien nieluja tulevina vuosina voimakkaasti. Muussa tapauksessa veronmaksajia uhkaa Suomen ilmastopaneelin mukaan jopa miljardiluokan lasku, kun päästövähennyksiä joudutaan tekemään toisaalla kalliimmalla tai ostamaan nieluyksiköitä EU:n sisäisiltä markkinoilta. Tavoite pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä tarkoittaa, että metsien suojelun on lisäännyttävä Suomessa voimakkaasti tulevina vuosina.

Metsien käyttö on tällä hetkellä Suomen ilmasto- ja luontopolitiikan kovaa ydintä. Onkin erittäin tervetullutta, että esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) on tunnistanut paineen metsien käytön muutokselle. Etla totesi syyskuussa julkaistussa raportissaan, että Suomessa on syytä varautua mahdollisuuteen hakkuukertymien laskusta.

Tähän analyysiin on helppo yhtyä. On Suomen kansallinen etu varmistaa, että metsät tuottavat Suomelle ja suomalaisille vaurautta myös tulevaisuudessa. Parhaiten tässä tavoitteessa onnistutaan, kun Suomessa varaudutaan jo nyt välttämättömään hakkuutasojen laskuun ja suunnataan puunkäyttöä lyhytikäisistä tuotteista kohti korkeamman jalostusarvon tuotteita. Tätä taustaa vasten Pellervon taloustutkimuksen (PTT) arvio hakkuiden lisääntymisestä ensi vuonna on huolestuttava ja osoittaa, että vakavan tilanteen korjaamiseksi tarvitaan toimia nykyiseltä ja tulevalta hallitukselta. Uuteen sopeutuminen voidaan käynnistää valtion metsissä välittömästi laskemalla hakkuutasoja ja suojelemalla jäljellä olevat luonnonmetsät.

Touko Sipiläinen

maajohtaja, Greenpeace Suomi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.