Ryhmäpsykoterapia on hyvä vaihtoehto

Vaikuttavuudeltaan ryhmäpsykoterapia on tutkitusti vähintään yhtä vaikuttavaa kuin yksilöpsykoterapia.

Psykoterapian saatavuus koetaan ongelmana (HS:n kysely 6.10.). Totta on, että psykoterapian tarjonta ja kysyntä eivät aina kohtaa tyydyttävällä tavalla. Kirjoituksessa kuitenkin ohitettiin eri psykoterapiamuotojen tilanne saatavuuden kannalta ja keskityttiin ainoastaan yksilöpsykoterapiaan. Se ei kerro koko totuutta psykoterapian kokonaistilanteesta.

Kirjoituksessa ei huomioitu lainkaan ryhmäpsykoterapiaa, jossa tilanne saatavuuden kannalta on parempi yksilöpsykoterapiaan verrattuna. Lisäksi vaikuttavuudeltaan ryhmäpsykoterapia on tutkitusti vähintään yhtä vaikuttavaa kuin yksilöpsykoterapia. Saatavuutta parannetaan merkittävästi ohjaamalla potilaita enemmän ryhmäpsykoterapiaan. Tässä hoitoon ohjaavalla taholla on ratkaiseva rooli.

Kysynnän kasvaessa ryhmäpsykoterapiaa voidaan joustavasti lisätä perustamalla uusia psykoterapiaryhmiä. Suomesta löytyy koulutettuja ryhmäpsykoterapeutteja ja lisää koulutetaan parhaillaan. Psykoterapiaan hakeutuvien kannalta on tärkeää, että tarjolla on monipuolinen valikoima eri vaihtoehtoja.

Marianna Sorvali

puheenjohtaja

Ryhmäanalyysiyhdistys ry

