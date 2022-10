Kansan Uutisissa toimittaja Toivo Haimi arvostelee vasemmistolaisia elähdyttänyttä ”campismia”.

”Campismi tarkoittaa ajattelutapaa, jossa maailma nähdään jakaantuneeksi kahteen vastakkaiseen leiriin (englanniksi camp): ’imperialistiseen ja ’anti-imperialistiseen’. Ensin mainittua johtaa Yhdysvallat. Se on campistisessa ajattelussa aggressiivinen, laajentumishaluinen ja vihamielinen. Toiseen leiriin sijoittuvat taas sellaiset liikkeet ja valtiot, jotka asettuvat Yhdysvaltoja vastaan, riippumatta niiden ideologisista lähtökohdista.”

”Campistisessa ajattelussa Yhdysvaltojen ja sen imperialismin vastustaminen tarkoitti Neuvostoliiton tukemista, jos ei suoraan niin ainakin painamalla sen toimia villaisella.”

”Imperialismin vastaisuus on vasemmistolaisessa maailmankatsomuksessa tehdasasetuksena, ja vasemmistossa on perinteisesti kannatettu kansojen itsemääräämisoikeutta sekä sorrettujen kansojen ja siirtomaiden itsenäisyyskamppailuja. Historiallisesti campismi on kuitenkin saanut monet hyvää tarkoittavat vasemmistolaiset tukemaan diktaattoreita ja imperialisteja, kunhan kyseiset hirmuhallitsijat vain kutsuvat itseään näennäisesti ’anti-imperialisteiksi’ ja asettuvat Yhdysvaltoja sekä kansainvälistä kapitalismia vastaan.”

”Campistinen ajattelu on haitallista siksikin, että se näkee geopolitiikan ainoastaan suurvaltojen keskinäisenä mittelönä, jossa pienillä mailla ei ole suvereniteettia, toimijuutta tai omaa tahtoa.– – Campismi väittää vastustavansa imperialismia, mutta todellisuudessa se näkee maailman valtiot suurvaltablokkien välisenä jakotavarana.”

”Tätä taustaa vasten Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 vei viimeisimmätkin rippeet campistisen ajattelun uskottavuudelta. Vaikka moni vasemmistolainen kannattaa moninapaisempaa maailmaa ja vastustaa Yhdysvaltojen maailmanherruutta, ei sen varjolla voi kannattaa toisten roistovaltioiden hyökkäyssotia.”

Suomen Kuvalehdessä kirjailija Tiina Raevaara arvioi, että siirtymä koronaviruspandemiasta Venäjän hyökkäyssotaan on ollut monelle liikaa.

”Ne, jotka pandemian aikana jakoivat koronadenialistista tai rokotekriittistä materiaalia, ovat nyt ryhtyneet Venäjä-mielisiksi.”

”Koronankieltäjien muuttuminen Vladimir Putinin kätyreiksi kertoo siitä, että oikeellisen tiedon saatavuus on lopulta kovin vaikuttamaton keino. Epäluottamus tietoon syntyy epäluottamuksesta tietoa jakaviin tahoihin. Jaettu tieto ei ole merkitsevää, vaan merkitsevää on se, kuka tiedon jakaa.”