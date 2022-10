Ensiluokkaisen Etyj-puheenjohtajuuden luominen vuodelle 2025 vaatii huomattavia panostuksia jo seuraavina kahtena vuotena.

Parhaillaan Suomi keskittää huomattavia resursseja Nato-jäsenyysvalmisteluihin. Maalla on kuitenkin lähitulevaisuudessa myös eräs toinen merkittävä tehtävä ja monivuotinen velvollisuus: Suomi on sitoutunut johtamaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä (Etyj) vuonna 2025. Eräät virkamiehet Wienissä ovat huolissaan siitä, että ulkoministeriö ei ole vielä aloittanut Etyj-puheenjohtajuutta koskevia valmisteluja. He pelkäävät, että ministeriön resursseista ja työajasta suhteeton määrä kuluu Nato-jäsenyyteen valmistautumiseen.

Ensiluokkaisen Etyj-puheenjohtajuuden luominen vuodelle 2025 vaatii huomattavia panostuksia jo seuraavina kahtena vuotena. Suomi on pitkään ilmaissut tukensa organisaatiolle. Virallinen linja nyt on, että ”jos Etyjiä ei olisi, se pitäisi keksiä”. Etyjin tukeminen virallisissa puheissa on tärkeää, mutta niin on myös resurssien kohdentaminen. Vuoden 2025 puheenjohtajakauden valmistelut vaativatkin lisäpanostuksia. Pelissä on maan maine laadukkaana kansainvälisen politiikan toimijana ja monenvälisen yhteistyön fasilitoijana.

Vaakalaudalla on myös Etyjin tulevaisuus. Organisaation puheenjohtajamaata vuodelle 2024 ei ole vielä saatu sovittua, ja järjestön on tällä hetkellä kuvattu toimivan ”diplomaattisella tekohengityksellä”. Etyjin vuoden 2023 puheenjohtajana Pohjois-Makedonia tarvitsee huomattavaa kansainvälistä tukea. On todennäköistä, että vuoden 2025 puheenjohtajamaana Suomen on autettava organisaatiota selviytymään maan puheenjohtajakauteen asti. Etyjin luhistuminen heikentäisi pienempien valtioiden mahdollisuuksia kansainvälisten suhteiden ylläpitoon.

Bradley Reynolds

väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

