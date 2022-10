Helsinki tarvitsee omat keittiönsä ja kyvyn tehdä kaupunkilaisille laadukkaita aterioita myös jatkossa.

Palvelukeskus Helsinki -liikelaitoksen työntekijät ovat pettyneitä siihen, miten vähän pormestari Juhana Vartiainen (kok) osoittaa arvostusta johtamansa kaupungin yli satavuotiaalle ruokapalveluosaamiselle (HS 3.10.). Helsinki tarvitsee omat keittiönsä ja kyvyn tehdä kaupunkilaisille laadukkaita aterioita myös jatkossa. Vartiaisen ideat nojaavat jättimäisiin einestehtaisiin ja terveysnäkökulmasta kysymyksiä herättäviin puolivalmisteisiin – tämä tuhoaisi ruokapalveluosaamisemme.

Koronaviruspandemian aikaan Palvelukeskus huolehti poikkeustilannemuonituksesta tehokkaasti ja turvallisesti. Normaalioloissakin maistuvaa ruokaa valmistetaan kustannustehokkaasti, ja esimerkiksi erikoisruokavaliot huomioidaan tarkasti, koska allerginen reaktio voi tappaa.

Tampereen seudulla Pirkanmaan Voimia oy on juuri investoinut mahtavaan Pata-valmistuskeittiöön. Huippumoderni keittiö on dynaamisen palvelukonseptin keihäänkärki. Konseptissa logistiikka, ruuanvalmistus ja tarjoilu on hoidettu ekologisesti, taloudellisesti ja ruuan maistuvuus varmistaen. Samalla koulupihoista tulee entistä turvallisempia, koska rekkaralli vähenee. Kuntaomisteinen toimija on alueen houkuttelevin työnantaja. Helsinki voisikin ottaa mallia tästä.

Pirkanmaan mallia mukailevaan ratkaisuun riittäisi Helsingissä maltillinen 15–25 miljoonan euron investointi uuteen valmistuskeittiöön. Paljon tehtäisiin itse ja loput hankittaisiin markkinoilta parhaaseen hintaan. Kokonaisuus on taloudellisesti järkevä, varmistaa huoltovarmuuden vakavien kriisien aikana sekä sen, että lastemme lautasilta löytyy taatusti maistuvaa ruokaa. Kokonaisuus kannattaa suunnitella yhdessä parhaiden osaajien eli työntekijöiden kanssa.

Eija Paananen

ruokapalveluesihenkilö

Helsinki

