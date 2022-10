Juhana Vartiaisen haastattelusta sai kuvan, ettei hän arvosta Helsingin kaupungin henkilöstöä.

Pormestari Juhana Vartiaisen (kok) haastattelussa (HS 3.10.) kiinnitin huomiota samaan asiaan kuin Juha Wikström (HS Mielipide 6.10.). Hoitajan tai opettajan suoritustyökyvyn mittaamiskeinot ihmetyttävät. Mitataanko niitä mahdollisesti sairauslomien määrällä? Molemmat ammattiryhmät kun joutuvat työskentelemään kovassa työpaineessa ja hoitajat etenkin tekemään ylitöitä henkilöstöpuutteen takia.

Pormestari haluaa helpottaa palvelualojen henkilöstöpulaa, mutta samalla haastattelusta sai kuvan, ettei hän arvosta henkilöstöään.

Liikelaitoksia on kiire ulkoistaa. Työterveys Helsingin laatukilpailutus ei ole edennyt. Se on surkea esimerkki hätiköidystä ratkaisusta. Henkilöstöstä osa on hakeutunut muualle ja kaupungin jäljellä oleva työterveyshuolto tekee töitä suuren paineen ja epävarmuuden keskellä.

Palvelukeskus Helsinkiä on kiire ajaa monituottajamalliin. Palvelukeskus Helsinki tekee noin 100 000 ruoka-annosta päivittäin päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin, sairaaloihin ja palvelutaloihin. Haluammeko lapsille, nuorille ja ikäihmisille kilpailutuksien myötä einesruokia vai laadukasta ja ravintopitoista maittavaa kotiruokaa?

Lukuisat Helsingin työntekijät ovat saaneet väärän palkan, ja syyskuun lopussa palkkoja oli jäänyt maksamatta yli 3 600 kertaa. Pormestarin pitää tämän kriisin keskellä unohtaa nyt leikkaus- ja säästötoimet ja keskittää ekonomin taitonsa ja voimansa palkkakriisin selvittämiseen ja aidosti arvostaa omia työntekijöitään.

Sinikka Vepsä

sairaanhoitaja, Helsinki

