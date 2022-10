Maksuhäiriömerkintä ei saa automaattisesti estää työpaikkaan valituksi tulemista.

Nimimerkki Ihmettelevä äiti kertoi (HS Mielipide 6.10.) tyttärensä vaikeuksista löytää työpaikkaa, koska rekrytointi pysähtyy luottotietojen tarkistukseen.

Henkilöluottotietojen hyödyntäminen rekrytoinnissa on asia, jota jokaisen työnantajan kannattaa tarkkaan harkita. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrittelee varsin tarkasti tilanteet, joissa työnantajalla on oikeus saada ja käyttää tehtävään valittua työnhakijaa koskevia henkilöluottotietoja tämän luotettavuuden arvioimiseksi. Tietoa saa käyttää, kun työnhakijan on tarkoitus toimia tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä luotettavuutta. Lisäksi laki edellyttää tiettyjen kyseistä työtehtävää koskevien lisäedellytysten täyttyvän, jotta tiedot voi yleensä tarkistaa. Tällaisia lisäedellytyksiä ovat esimerkiksi rahan käsittely ilman valvontaa, päätösvalta työnantajan puolesta ja omaisuuden vartiointi.

” Maksuhäiriömerkintä ei lähtökohtaisesti osoita henkilöä epäluotettavaksi.

Työnantajan on aina kerrottava työnhakijalle, että luottotiedot tarkastetaan esimerkiksi Suomen Asiakastieto oy:n rekisteristä. Maksuhäiriömerkintä ei saa automaattisesti estää valituksi tulemista, ja hakijan on halutessaan voitava antaa lisätietoa esimerkiksi häiriön syystä.

Maksuhäiriömerkintä ei lähtökohtaisesti osoita henkilöä epäluotettavaksi. Se on varmennettu tieto siitä, että jokin lasku tai maksu, jonka hoitamiseen henkilö on sopimuksella sitoutunut, on jäänyt hoitamatta. Eniten tätä tietoa hyödynnetään luottopäätöksissä. Vastuullinen luotonantaja käyttää tätä tietoa osana kokonaisuutta. Yleensä luottopäätöksen tukena on myös ulkopuolisen tahon, esimerkiksi Asiakastiedon, tuottama luottoluokitus tai päätösmalli. Ne huomioivat aina useita eri tietoja, joiden on tilastollisesti osoitettu vaikuttavan luottoriskin suuruuteen.

Myös vastuullisen rekrytoijan on syytä tarkkaan harkita, mitkä tiedot aidosti vaikuttavat henkilön kykyyn suoriutua tehtävistään ja jotka todella kuvaavat tarkoituksenmukaisella tavalla tämän luotettavuutta. On tehtäviä, joissa valintakriteerinä henkilöluottotiedolla on merkitystä, mutta tämä täytyy aina harkita tapauskohtaisesti.

Jatkossa myös henkilöllä itsellään on entistä parempi mahdollisuus hoitaa oma taloutensa kuntoon. Joulukuun alusta lähtien maksuhäiriömerkintä poistuu kokonaan 30 päivän kuluttua siitä, kun tieto saatavan maksamisesta on rekisteröity luottotietorekisteriin.

Ville Kauppi

viestintäpäällikkö

Suomen Asiakastieto oy

