Hedelmättömästä ruudun ja paperin vastakkainasettelusta kannattaa siirtyä paremman lukemisen mahdollistamiseen.

Helsingin Sanomien jutun (8.10.) mukaan lukija ymmärtää lukemansa paperilta paremmin kuin ruudulta. Näin voi olla. Olisi kuitenkin tärkeää huomata, että syy ei ole niinkään ruudussa itsessään, vaan siinä, miten tieto ruudulla esitetään.

On olennaista, miten teksti muotoillaan, minkälaisia typografisia ratkaisuja on tehty ja minkälaista vuorovaikutteisuutta siinä on. Nämä ovat tärkeämpiä kuin se, muodostuuko teksti pikseleistä vai musteesta. Näin väittää esimerkiksi norjalainen tutkija Anne Mangen.

Jos hyväksymme, että nämä ovat suunnitteluvalintoja, näkökulma siirtyy hedelmättömästä ruudun ja paperin vastakkainasettelusta paremman lukemisen mahdollistamiseen. Tämä on tärkeää, sillä ruudut eivät katoa mihinkään.

Harri Heikkilä

yliopettaja, LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti

digitaalisten ratkaisujen koulutuksen koordinaattori

