Asetammeko jatkossa vastuullisuuden takaavat rajat teollisuudelle?

Pääkirjoituksessa (HS 3.10.) kuvattiin, kuinka havahtuminen riippuvuuteen Kiinasta ja Venäjän hyökkäyssota ovat lisänneet tarvetta kasvattaa mineraaliomavaraisuutta. Pääkirjoitus toisti kaivosteollisuuden viestiä, jonka mukaan kaivoslain uudistaminen demokraattisen oikeusvaltion tasoiseksi merkitsisi, ettei vihreää siirtymää saada toteutettua.

Todellisuudessa kyse on siitä, asetammeko jatkossa vastuullisuuden takaavat rajat teollisuudelle. Vihreä siirtymä on nimensä veroinen ainoastaan, jos lainsäädäntömme on ajan tasalla. Vaikka kaivosten koko ja ympäristöriskit ovat kasvussa, ei Suomen heikkoudestaan kuuluisaa kaivoslakia olla edes nyt kaivosbuumin kynnyksellä merkittävästi vahvistamassa.

Samaan aikaan työ- ja elinkeinoministeriö on rahoittanut akkuklusterin nimissä esimerkiksi Heinävedellä toimivaa brittiyhtiötä yli miljoonalla eurolla. Tämä on tehty paikallisten laajasta vastustuksesta huolimatta. Yhtiön tärkein yhteistyökumppani Suomessa on kiinalainen Qingdao Hensen Graphite Ltd.

Kolin riskialttiilla uraanivyöhykkeellä taas mineraaleja etsivät venäläistaustaiset toimijat, joilla on kontollaan luvatonta koelouhintaa. Jopa vastuulliseksi toimijaksi profiloitunut Sakatti Mining on tuhansien naisten ja lasten myrkyttämisestä Sambiassa syytetyn Anglo Americanin tytäryhtiö. Näillä eväilläkö Suomi tuottaa eettisiä mineraaleja ja kasvattaa mineraaliomavaraisuutta?

Tilannetta ei paranna, että akkustrategiamme pohjaa tavoitteensa päivitystä kaipaaviin akkumineraalitarpeisiin. Suomen kaivospolitiikassa ollaan toistamassa aiempien vuosikymmenten virheet ja odotetaan silti erilaisia tuloksia.

Anna Pulkka

Paloma Hannonen

Suomen luonnonsuojeluliitto

