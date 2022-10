Vaatimukset ydinaseiden vähentämisestä symmetrisesti ovat perusteltuja.

Venäjän uhkailu ydinaseiden käytöllä antaa aiheen nostaa esiin eräitä tutkimustuloksia. On nähtävissä, että suurvaltojen ydinaseet ovat toisen maailmansodan jälkeen estäneet niiden väliset keskinäiset sodat. Sodan hintana olisi ollut molemminpuolinen tuho. Kyky tuhota on estänyt maailmaa ajautumasta tuhoon. Ilman ydinaseisiin perustuvaa symmetristä kauhun tasapainoa kolmas maailmansota olisi ollut mahdollinen.

Kauhun tasapainon analyysi perustuu kahden vaiheen sotateoreettiseen malliin, jossa osapuolet tunnistavat ydinaseiskun kustannuksen niille itselleen. On paradoksaalista, että maailma, jossa suurvalloilla on symmetrisesti ydinaseistusta, on ollut turvallisempi kuin ydinaseeton maailma. Tämä analyysi sisältyy sotatieteiden väitöskirjaani Maanpuolustuskorkeakoulussa. Niinpä esimerkiksi Intia ja Pakistan eivät enää voi ydinaseomistuksensa vuoksi käydä täysimittaista sotaa toisiaan vastaan, eivät myöskään Kiina ja Intia – rajoitettuja kahakoita kylläkin.

Nyt Venäjä on uhannut käyttää ydinasetta Ukrainaa vastaan – siis sellaista maata vastaan, jolla ei ole ydinasetta. Tässä on iso riski johtuen siitä, että Yhdysvallat ei kykene uskottavasti sitoutumaan oman ydinaseen käyttämiseen Venäjää vastaan, jos Venäjä iskisi Ukrainaan ydinaseella. Yhdysvallat voi käyttää perinteistä aseistusta niin arvioidessaan. Venäjän ongelmaksi jää tuohon vastaiskuun liittyvän hinnan arviointi Venäjälle.

Maailman noin 14 000 ydinkärjestä Yhdysvalloilla ja Venäjällä on kummallakin noin 6 000. Muita ydinasevaltoja on seitsemän. Vaatimukset ydinaseiden vähentämisestä symmetrisesti ovat perusteltuja. Täydellinen ydinaseriisunta on sen sijaan paitsi utopiaa myös riski, koska osapuolilla olisi moral hazard -kannustin salata omaa ydinaseistusta toisten osapuolten niistä luopuessa. Yksikään diktaattori ei luovu hankkimastaan henkivakuutuksesta, ydinaseesta. Ydinaseiden leviämistä estävä sopimus on sen sijaan kaiken tuen arvoinen.

Vesa Kanniainen

kansantaloustieteen emeritusprofessori, sotatieteiden tohtori, Helsinki

