Miten Venäjän kansa osaa vaatia tai kaivata sellaista, mitä ei ole koskaan ollutkaan?

Ensimmäisessä maailmansodassa tsaari Nikolai II:n aikaan kaikille venäläisille sotilaille ei ollut antaa tarvittavia varusteita, koska muun muassa ylimmät upseerit korruptoituneina myivät varusteita eteenpäin tienatakseen itselleen rahaa. Tsaari salli ylimystön kaikkialla vetää välistä pitääkseen heidät uskollisina ja itsellään kaikki mukavuudet kansalaisten kurimuksesta ja nälänhädästä huolimatta.

Venäjän sisällissodan aikaan monet valkoisten puolella olleet venäläiset saivat hämmästyä, kun kaduilla ihmisten jaloissa alkoi näkyä upouusia, länsimaiden valkoisille lahjoittamia nahkasaappaita, eikä sotilaille itselleen riittänyt asiallisia varusteita. Stalinin aikaan tilanne ei ollut yhtään sen parempi.

Nyt, karkeasti sata vuotta myöhemmin, Venäjällä ei ole antaa rintamalle mobilisoiduille miehilleen sotimiseen tarkoitettuja varusteita. Syy on edelleen sama: laajamittainen korruptio ja järjestelmä, joka antaa valtaapitäville ja ottaa yhteisistä varoista. Johtajan vaihtuminen ei vaikuta järjestelmään, vaan muuttuakseen Venäjän kansan on haluttava järjestelmästään demokraattinen. Mutta miten he osaavat vaatia tai kaivata sellaista, mitä ei ole koskaan ollutkaan? Todellista muutosta ei ole näköpiirissä.

Seppo Saaristo

Raisio

