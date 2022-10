Kannustan lisäämään lukemista ja kasvattamaan sivistystä.

Huolimatta maailmanpoliittisesta tilanteesta on nykyhetkessäkin pidettävä pää kylmänä. Asioita on osattava katsoa läheltä, kaukaa ja pitkän matkan päähän. Kirjat ovat tässä keskeisessä ja isossa roolissa. Samoin kuin on oikea riippumaton media.

Kannustan lisäämään lukemista ja kasvattamaan sivistystä. Viime kädessä on kyse rauhasta ja vakaudesta, joista suurin osa meistä haluaa pitää kiinni. Erityisesti päättäjien olisi oltava hyvinkin tietoisia asioiden oikeasta tilasta. Tiedon merkitys ja sen rooli ovat nykyisessä tilanteessa keskeinen osa parempaa tulevaisuutta. Säästämisen innossa on suositeltavaa pitää edes lukuvalot päällä, jotta meillä on kyky nousta tästä takaisin normaaliin.

Lukeminen kannattaa aina – kohti parempaa huomista.

Marko Hoikkaniemi

lehtori, yrittäjä

