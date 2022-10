Ilta-Sanomat toteaa, että Kertšinsalmen sillalla lauantaina tapahtunut räjähdys oli presidentti Vladimir Putinille nöyryyttävä tappio.

”Tekijöistä riippumatta siltaiskua voi perustellusti luonnehtia kirurgisen tarkaksi erikoisoperaatioksi, ilman lainausmerkkejä. Iskulla on suuri symbolinen ja psykologinen merkitys Ukrainan eduksi ja Venäjän tappioksi, sillä silta on presidentti Putinin suuri ylpeyden aihe.”

”Ukrainalle ja ukrainalaisille siltaisku todennäköisesti antaa vahingonilon lisäksi voimia jatkaa maansa puolustamista ja ehkä lisää uskoa voittoonkin.”

”Mielialavaikutusten lisäksi siltaiskulla on melko varmasti suuri sotilaallinenkin merkitys, sillä silta on – tai on ainakin ollut – Venäjälle strategisesti tärkeä huoltoyhteys Venäjältä Krimille ja eteläisen Ukrainan sotatoimialueille.”

”Isku voi vahvistaa Ukrainan vastahyökkäyksen momentumia eli liikevoimaa sekä heikentämällä Venäjää että antamalla Ukrainan puolustajille lisäetua ja -voimia jatkaa Hersonin alueella menestynyttä vastahyökkäystään.”

”Yhden edes tärkeän sillan rikkominen ei kuitenkaan palauta Krimiä Ukrainan haltuun. Se ei yksin ratkaise Hersonin alueen taisteluita saati varsinkaan koko sodan lopputulosta. – – Meidän muiden on jaksettava jatkaa Ukrainan tukemista niin kauan ja niin runsaalla tuella kuin on tarvis.”

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan Putinin ongelmat kotirintamalla kasvavat nopeammin kuin vielä pari viikkoa sitten tohdittiin odottaa.

”Tärkeintä on kuitenkin jatkaa oman puolustuskyvyn vahvistamista ja valmistauduttava Nato-jäsenyyteen tavalla, jota Puolustusvoimat on jo vuosien ajan tehnyt.”

”Tärkeää olisi nyt tehdä kaikki voitava, jotta myös Ruotsin Nato-jäsenyys toteutuisi mahdollisimman nopeasti.”

”Ruotsi ei voi enää jäädä Suomen selän taakse turvaan, vaan sen on pystyttävä olemaan uskottava osa pohjoismaista puolustusta. – – Myös länsinaapuri olisi saatava keinolla millä tahansa nopeasti läntisen sotilasliiton jäseneksi.”

”Muussa tapauksessa Suomi identifioituu liian vahvasti vain Baltian maihin ja Puolaan, jotka ovat kanssamme Venäjän länsinaapureita.”

”Suomen on pyrittävä vaikuttamaan myös Turkkiin Ruotsin Nato-jäsenyyden edistämisessä. Olennaista on tähdentää pohjoismaisen linnakkeen merkitystä koko sotilasliitolle.”

”Turkki ja Unkari eivät kykene asiaa loputtomiin viivyttämään. Silti odottavan aika on pitkä. Ruotsin asia on nyt myös Suomen. Tukholma tarvitsee tukeamme.”