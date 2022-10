Suomen edustajien tulisi vaatia EU:ssa tasapuolista ja oikeudenmukaista metsien hoitoa.

Suomen metsät ja biodiversiteetti pitää hoitaa hyvin, mutta todellinen ongelma on läntinen Eurooppa Tanskasta Espanjaan asti. Siellä on vuosisatojen kuluessa hakattu metsiä istuttamatta puita tilalle. Tammimetsät on hakattu purjelaivoiksi ja muut metsät poltettu masuuneissa ja muissa uuneissa. Tilalle on raivattu peltoja, laitumia, kaupunkeja ja moottoriteitä.

Suomen edustajien tulisi vaatia EU:ssa tasapuolista ja oikeudenmukaista metsien hoitoa. Kaikkiin maihin pitää istuttaa metsiä hakattujen tilalle johonkin määrään asti, esimerkiksi 50 prosenttiin pinta-alasta.

Suojelutavoitteet pitää asettaa oikeudenmukaisesti. Esimerkiksi kaikissa maissa pitäisi olla sama määrä metsää asukasta kohden.

Ilkka Mikkola

diplomi-insinööri, Espoo

