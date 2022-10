Putinin kosto on kyvyttömyyttä

Savon Sanomien mukaan Venäjän maanantaiset ohjusiskut siviilikohteisiin eri puolille Ukrainaa kertovat, millaista sotaa maa käy julmuudestaan kuuluisan uuden komentajan Sergei Surovikinin johdolla.

”Presidentti Vladimir Putin ilmoitti, että iskut olivat vastaus Ukrainan terroristiseen toimintaan, joihin kuuluu Kertšinsalmen sillan räjäytys.”

”Aamuruuhkan aikaan tehdyt raukkamaiset iskut todistavat Venäjän sotilaallista kyvyttömyyttä.”

”Putin on puhunut valtakautensa eri vaiheissa varsin avoimesti siitä, mitä tuleman pitää. Häntä ei kuitenkaan otettu todesta, koska yliampuvilta kuulostaneet puheet olivat kuin eri todellisuudesta.”

”Järjettömillä toimillaan Putin vetää länsimaita omaan todellisuuteensa, sillä Venäjä näyttää todella asemoivan itsensä sotaan koko länttä vastaan.”

”Maanantaiset iskut siviilikohteisiin osoittavat vastaansanomattomasti sen, että Venäjä on valmis epätoivoisiin tekoihin voittaakseen sodan tai rakentaakseen perääntymistien, joka olisi mahdollista esitellä venäläisille edes pienenä voittona.”

”Venäjän sota kaikkia länsimaita vastaan merkitseekin, että Ukrainaa on tuettava yhä määrätietoisemmin ja runsaskätisemmin.”

Kaleva kirjoittaa, että ohjusryöppy ei ollut osoitus sodankäyntitaidosta vaan silmitöntä kostoa.

”Venäjän iskuja on verrattua natsi-Saksan ohjusiskuihin toisen maailmansodan lopussa. – – Vertaus ei ole perusteeton.”

”Venäjällä on silti varastoissaan vielä paljon tuhovoimaisempia aseita. Maa on pitänyt esillä tilanteen vaatiessa myös ydinaseen käyttöä. Kyse olisi taktisista ydinaseista. Taktinen ase on myös puhe noista aseista.”

”Pienikin ydiniskujen mahdollisuus herättää huolen lännessä niin kansalaisissa kuin poliitikoissakin ja voi vaikuttaa päätöksiin, joita Ukrainan tuesta tehdään. Tämä on myös Venäjän tavoite.”

”Avustuspäätöksiä tehdessään länsi joutuu ottamaan huomioon myös oman puolustuskykynsä. Toisaalta Venäjän pysäyttäminen Ukrainassa on keskeinen keino vahvistaa koko Euroopan turvallisuutta.”

Hämeen Sanomat toteaa Putinin nimittävän siltaiskua terroriteoksi, vaikka syyllistyy itse varsinaisiin sotarikoksiin.

”Kun Putinin Venäjä ei pärjää taisteluissa, se murhaa siviilejä.”

”Tasapainoilu läntisen aseavun antamisessa ei voi jatkua loputtomiin.”

”Krimin kaappaus onnistui, koska kukaan ei nähnyt tarpeelliseksi puuttua siihen. Ukraina vastalauseineen jäi yksin. Nyt lännen pitää korjata laiminlyöntinsä.”