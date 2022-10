Walk in -terapiassa nuori voi saada helpotusta oloonsa ilman ruuhkia.

Psykoterapian heikosta saatavuudesta on kirjoitettu viime päivinä (HS 6.10. ja 7.10.). Nyt tarvitaan lisää myös nopeaa matalan kynnyksen apua. Yksi mahdollinen helpotus on kirkon walk in -terapia, jossa kuka tahansa 16─29-vuotias pääsee keskustelemaan koulutetun terapeutin kanssa ilman ajanvarausta ja jonoja. Mielen hyvinvointiin saa sieltä tukea myös siinä vaiheessa, kun odottaa pääsyä pitkäkestoisempaan psykoterapiaan. Tätä maksutonta terapiamuotoa tarjoavat Helsingin lisäksi seurakunnat Tampereella, Espoossa, Vantaalla ja kaikkiaan kymmenellä paikkakunnalla.

Palvelusta on saatu nuorilta hyvää palautetta: He kertovat saaneensa jo kertakeskustelusta helpotusta ja selkeyttä oloonsa sekä oivalluksia tulevaan. On saatu välineitä esimerkiksi hyvinvointia tukevien asioiden tunnistamiseen. Useimmiten nuoret kertovat tulosyyksi ahdistuneisuuden ja epävarmuuden tulevasta.

Keskeistä walk in -terapiassa on, että nuori päättää itse keskustelunaiheet. Asioida voi nimettömänä, eikä diagnoosia tai lähetettä tarvita. Paikalle voi tulla yksin tai kumppaninsa kanssa.

Kalle Kuusniemi

kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikkö

Henna-Mari Kettusaari

erityisnuorisotyönohjaaja, psykoterapeutti

Helsingin seurakuntayhtymä

