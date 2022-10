Jos talvimatkailun päätavoite on hiihtäminen, esimerkiksi Lahden urheilukeskuksen lähelle on Helsingistä monta päivittäistä junaa.

Mikko-Pekka Heikkinen liioitteli (HS 9.10.) junamatkailun vaikeutta. Jos talvimatkailun päätavoite on hiihtäminen, esimerkiksi Lahden urheilukeskuksen lähelle on Helsingistä monta päivittäistä junaa. Juna kulkee myös Kuopioon, jonka rautatieasemalta on alle 500 metrin kävely Puijon hiihtoladuille. Kuopiossa onnistuvat myös luistelu ja laskettelu. Lahden ja Kuopion ladut kelpaavat kansainvälisiin kilpailuihin. Myös mäkihyppyä voi harrastaa, jos rahkeet riittävät eikä lentomäen puute haittaa.

Kuopion rautatieasemalta pääsee bussilla noin 50 kilometrin päässä sijaitsevaan Tahkon matkailukeskukseen. Siellä voi hiihtää, lasketella ja viettää yöelämää. Kajaaniin pääsee junalla Kuopion tai Oulun kautta.

Heikkinen kaipasi junayhteyttä myös Ruotsiin. Kolme vuotta sitten ostin makuuvaunulipun Tikkurilasta Tornioon ja edelleen bussilipun Haaparannalta Luulajaan (tässä välissä ei ole matkustajajunaa) ja taas makuuvaunupaikan Luulajasta Tukholmaan. Torniosta kävelin Haaparannalle. Tulomatka oli päinvastainen.

Suomessa matkustin yksin makuuvaunuhytissä. Ruotsissa jaoin hytin viiden muun naisen kanssa, mutta vilkas juttuseura korvasi yksityisyyden puutteen. Lähdöt ja tulot olivat aikataulun mukaisia, paitsi ihan loppumatkassa Turengin tienoilla hirvi katkaisi junan matkan ja sunnuntaiaamuna korjaajien saanti kesti, joten Turengin ja Riihimäen väli vei aikaa, ja loppumatka tultiin paikallisjunalla.

Takavuosina tein junilla ongelmitta yhden työmatkan Hollantiin ja Saksaan sekä toisen Itävaltaan ja Tanskaan ja yksityismatkan Etelä-Unkarista Tukholman kautta Kuopioon. Matkalaukkuni ei ole koskaan junassa jäänyt matkasta eikä saanut syviä naarmuja – kuten lennoilla on käynyt. Aikataulutiedot ja lipunosto juniin voisivat toki olla helpompiakin.

Helvi Heinonen-Tanski

Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.