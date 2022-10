Koko koulun toimintakulttuuri on oleellisessa roolissa siinä, miten pienluokkien oppilaisiin kouluyhteisössä suhtaudutaan.

Inkluusio on jälleen ollut ajankohtaisena puheenaiheena monessa mediassa. On upeaa, että inkluusiota toteutetaan myös onnistuneesti, mistä hyvänä esimerkkinä on espoolainen Lintulaakson koulu (HS 26.9.)

Osa oppilaista kuitenkin hyötyy pienluokasta enemmän kuin suuresta ryhmästä, vaikka inkluusio olisi hoidettu hyvin ja riittävin resurssein. Koulupsykologi Tarja Malmberg kirjoitti (HS Mielipide 3.10.), että tasa-arvoa ei ole se, että tarjotaan kaikille samaa. Asia on juuri näin. Paljon tasa-arvoisempaa voikin olla se, että tarjotaan erilaisia opiskeluympäristöjä. Silloin oppilas saa opiskella pienessä ryhmässä, jos se tukee hänen oppimistaan, kasvamistaan ja koulunkäyntinsä kokonaistilannetta.

Usein pienluokalla olevat lapset itse haluavat opiskella nimenomaan siellä ja kokevat pienen ryhmän turvalliseksi. Usein he myös suhtautuvat omiin oppimisen haasteisiinsa luontevasti ja avoimesti.

Toimiva pienluokkaopetus muun muassa mahdollistaa omassa tahdissa etenemisen, antaa oppilaalle kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta omana itsenään ja rakentaa myönteistä minäkuvaa sekä kokemusta itsestä koululaisena ja oppijana. Tähän pyritään yhtä lailla myös suuressa ryhmässä, mutta se ei ympäristönä sovi kaikille.

Koko koulun toimintakulttuuri on oleellisessa roolissa siinä, miten pienluokkien oppilaisiin kouluyhteisössä suhtaudutaan. On tärkeää luoda kouluun kulttuuri, jossa kaikkiin lapsiin ja aikuisiin suhtaudutaan tasa-arvoisesti, mutta ei tasapäistäen. Jokaisen tulee saada kokea kuuluvansa joukkoon ja kouluyhteisöön. Sellaisessa koulussa lapset suhtautuvat yleensä luontevasti siihen, että joku opiskelee pienemmässä ryhmässä ja joku toinen isommassa. Erilaiset luokkamuodot ja yhdenvertaisuus eivät sulje toisiaan pois vaan parhaimmillaan tukevat toisiaan.

Mirka Saaristola

Tarja Huttunen

Pia Pitko

erityisluokanopettajia, Espoo

