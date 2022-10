Koneet kannattaa panna käymään, kun säätiedotus lupaa tuulista säätä.

Sähköä tuotetaan yleensä eri tahdissa kulutuksen kanssa. Kulutushuippujen kannalta olisikin edullista pestä pyykit ja astiat yöllä. Nykyiset koneet ovat aika hiljaisia eivätkä juuri häiritse naapuria. Kannattaa tietysti tarkistaa asia kysymällä.

Toinen konsti on käyttää kodinkoneita tuulisella säällä. Nykyään tuulivoimaa on saatavissa liikaakin tuulisina päivinä. Kannattaisi siis panna koneet käymään, kun säätiedotus lupaa tuulista säätä. Saunomista on vaikeampi siirtää, mutta lauantai-ilta lienee hyvä aika, ja sunnuntai. Saunomista voi siirtää myös laulun kello viidestä myöhemmäksi, jolloin sähkön kulutus on vähäisempää.

Näillä ohjeilla sähkölasku ei juuri muutu, mutta valtakunnan tasolla vaikutus olisi huomattava. Olisikin hyvä, jos sähköfirmat palaisivat yösähkötariffeihin. Moni harkitsisi varmasti pesuja yöaikaan, ehkä saunomistakin, jos sähkö olisi silloin halvempaa.

Sähkölaskua voi pienentää myös aurinkopaneeleilla. Nykyisillä ja tulevilla hinnoilla – yli 30 senttiä kilowattitunnilta – aurinkopaneelit maksavat itsensä takaisin nopeasti ja tuottavat hyvän koron sijoitukselle.

Mikko Pesola

diplomi-insinööri, Helsinki

