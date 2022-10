Monen ikäihmisen on hankala käyttää digilaitteita erilaisten fyysisten rajoitteiden vuoksi.

Pistäydyin äskettäin Kampin palvelukeskuksen kahviossa juodakseni kupin kahvia. Tavallisesti hyvin suosittu kahvio oli tyhjä lukuun ottamatta paria asiakasta.

Syy selvisi, kun menin ostamaan kahvia. Vanhusten palvelukeskus oli siirtynyt täydelliseen itsepalveluun. Kassalla ei enää ollut ketään, maksu piti suorittaa itse näyttöpäätteellä. Kahvi, klik, pulla, klik. Näytölle ilmestyi ostoksen hinta, jonka maksoin kortilla maksupäätteellä.

Oikein nopeaa ja kätevää, mutta laite on väärässä paikassa – vanhusten palvelukeskuksessa, missä käy päivittäin satoja vanhoja ihmisiä. Hyvin monen ikäihmisen on hankala käyttää digilaitteita erilaisten fyysisten rajoitteiden vuoksi. Jollakulla on heikentynyt näkö, jonkun toisen on vaikea osua nivelrikkoisilla sormilla oikeaan kohtaan ruudulla. Jonkun toimia rajoittaa vain yleinen hauraus ja horjuvuus. On niitäkin ikäihmisiä, jotka pelkäävät tekevänsä jonkin kohtalokkaan virheen, eivätkä sen takia halua koskea koko laitteeseen. Hyvin monet vanhat ihmiset käyttävät edelleen mieluummin käteistä kuin korttia.

On ilmiselvää, että Helsingin kaupungin sosiaalitoimen diginatiivit eivät ymmärrä vanhojen ihmisten arjen ongelmia.

Selvyyden vuoksi totean, ettei minulla ole vaikeuksia käyttää digilaitteita, mutta tiedän, etten edusta ikäryhmäni valtavirtaa. Pyrin käyttämään mahdollisimman paljon omaa kotikonettani erilaisiin toimintoihin, sillä niin sanottuihin palvelupuhelimiin jonottamiseen ei edes eläkeläisen aika riitä.

Maija-Kaarina Saloranta

87 vuotta, Helsinki

