Mediassa on viime aikoina puhuttu paljon maahanmuuttajataustaisten lasten heikosta suomen kielen taidosta sekä koulumenestyksestä. Esimerkiksi kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius kommentoi Ylellä (3.10.) sitä, kuinka maahanmuuttajalapset tarvitsevat enemmän erityistä tukea, kolmiportaisen tukimallin suurinta tukimuotoa.

Bernelius esitti Ylen jutussa, että ne koulut, joihin maahanmuuttajataustaisuus ja tarve erityiseen tukeen kasautuvat, tarvitsevat huomattavasti lisää resursseja. Kun näistä kouluista tehtäisiin vetovoimaisia, Berneliuksen mukaan alueellista eriytymistä saataisiin purettua.

Itä-Helsingin kouluissa työskennelleenä suomi toisena kielenä (S2) -opettajana minulla on yksi ratkaisu tilanteeseen. Suunnataan resursseja mahdollisimman paljon koulujen S2-opetukseen ja sen kehittämiseen. Nyt tilanne on usein se, että S2-opetusta ei kouluissa arvosteta tarpeeksi, mikä näkyy etenkin oppimateriaalien vähyydessä. Suomenopettajan on loihdittava materiaali joko itse tai tulostamalla netistä ilmaismateriaaleja.

Helsingissä suunnitellaan, että ”haastavilla alueilla toimiville kouluille” suunnattaisiin enemmän rahaa (HS 3.10.). Tästä lisärahoituksesta ainakin osan voisi käyttää S2-oppimateriaalien hankintaan.

Tietysti tunneilla voidaan katsoa myös oppilaiden tavallisen toivomuksen mukaan videoita tai pelata iPadeilla. Tämä kuitenkin vain lisää sekä oppilaiden, huoltajien että muiden opettajien käsitystä S2-tunneista leikkitunteina, joiden aikana voi ottaa vähän rennommin. Joillakin luokanopettajilla on myös näkemys, että S2-opettajalle voi antaa tunnin alussa tehtävät, joihin hän ei ole yhtään ehtinyt perehtyä. S2-opettaja voi pitää suunnittelemattoman tunnin, mutta oppimistulokset ovat sen mukaiset.

Minun ehdotukseni on siis, että erityisesti alakouluihin hankittaisiin kunnolliset S2-oppimateriaalit. Lisäksi S2-opetuksen arvostuksen pitäisi yleisesti lisääntyä. Koulujen henkilökunnat tarvitsevat lisäkoulutusta siihen, mitä S2-opetus on ja mikä on S2-opettajan tehtävänkuva. Se ei ole apuopettaja.

Riikka Ylitalo

S2-opettaja, Helsinki

