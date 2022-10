Hus psykiatrialta ohjataan vuosittain muutama tuhat potilasta ostopalveluna tuotettavaan psykoterapiaan.

Helsingin Sanomat on uutisoinut ansiokkaasti psykoterapiajärjestelmän ongelmista (6.10. ja 7.10.).

Hus psykiatrialla psykoterapiaan ohjaamisen ongelman ratkaisut ovat olleet jo vakiintuneessa käytössä Husissa jo useita vuosia. Hus psykiatrialta ohjataan vuosittain muutama tuhat potilasta ostopalveluna tuotettavaan psykoterapiaan. Hoitoon pääsee nopeasti ja hoidon laatua seurataan systemaattisesti psykoterapian laaturekisterissä.

Yli puolet psykoterapian aloittavista pääsee hoitoon alle kuuden viikon sisällä lähetteestä. Potilaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Hus psykiatria käyttää terapiaohjauksen mekanismina palveluseteliä. Potilaalle myönnetään palveluseteli hänelle sopivaan psykoterapiaan. Hän voi hakea verkkopalvelusta juuri hänelle soveltuvia terapeutteja. Verkkopalvelusta löytyvät on psykoterapeutin esittely sekä arvioitu jonotusaika. Palvelusetelipsykoterapioita tuottaa lähes 500 yksityissektorilla toimivaa psykoterapeuttia.

Palvelusetelipsykoterapia on tarkoitettu potilaille, jotka eivät voi saada Kelan tukea psykoterapiaan: kun tarvitaan nopeaa hoidon aloitusta, potilas on työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä tai alle 16-vuotias. Yli puolet Husin palvelusetelipsykoterapioista on varhaisia lyhytpsykoterapioita, eli suoraan perusterveydenhuollosta nopeasti aloitettavaa hoitoa.

Lisäksi Terapiat etulinjaan -toimintamalli on tuottanut koko maahan soveltuvia psyykkisen avun ratkaisuja, joiden avulla voidaan auttaa potilaita jo perustason palveluissa. Hus psykiatria tarjoaa potilaille nopeasti saatavilla olevaa laadukasta psykoterapiaa.

Suoma Saarni

ylilääkäri, dosentti, kouluttajapsykoterapeutti

Jan-Henry Stenberg

linjajohtaja, filosofian tohtori, kouluttajapsykoterapeutti

Hus psykiatria, it-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja

