On tärkeää, että kuntoutuspsykoterapian järjestäminen pysyy jatkossakin Kelan lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden piirissä.

Kiitos Kelan edustajille kirjoituksesta (HS Mielipide 11.10.), joka osaltaan pyrki selventämään psykoterapian saatavuuteen liittyvää, Helsingin Sanomissa käytyä keskustelua. Kirjoitus oli paikallaan, koska lehdessä ovat saaneet paljon palstatilaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Terapiat etulinjaan -hankkeen voimakkaasti lyhytterapioita puoltavat näkemykset (HS 6.10., 8.10., 11.10.). Tämä hanke kytkeytyy uusiin hyvinvointialueisiin ja sitä kautta meneillään olevaan sote-uudistukseen.

Keskustelua psykoterapiasta ei käydä yhteiskunnallisessa tyhjiössä, mutta HS:n jutuista on puuttunut laajempi konteksti. Jutuissa ei ole tuotu esiin sitä, että Kelan kuntoutuspsykoterapioiden jatkuvuus on uhanalainen hallituksen ajaman monikanavarahoituksen purkupyrkimyksen vuoksi. Siksi sillä, miten otsikoidaan, keitä haastatellaan, kenen mielipiteet pääsevät esiin ja mitä mielikuvia luodaan, on juuri nyt kovasti merkitystä. Kuntoutuspsykoterapioiden järjestämistä pohditaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä. On tärkeää, että kuntoutuspsykoterapian järjestäminen pysyy jatkossakin Kelan lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden piirissä. Jos järjestäminen siirtyisi tuleville hyvinvointialueille, on olemassa suuri riski, että kuntoutuspsykoterapiat vähenisivät huomattavasti ja että rahat valuisivat muuhun toimintaan.

Vaikka HS:n jutussa (6.10.) väitettiin, että psykoterapia on kaaoksessa, niin ei se ole. Kelan kuntoutuspsykoterapiat toimivat yhtä hyvin kuin aiemminkin. Hoitoon pääsy on lisääntyneiden lähetteiden, perustason palveluiden vaikeuksien ja psykoterapeuttien liian vähäisen määrän takia väliin hankalaa, mutta itse hoito ei ole kaaoksessa. Se on mielenterveyden kentällä juuri se sektori, joka toimii hyvin.

Otsikkoon asti oli päässyt potilaan kertomus siitä (HS 6.10.), kuinka lääkäri oli kehottanut häntä liioittelemaan oireitaan terapeutin kiinnostuksen herättämiseksi. Potilaiden psykoterapiaan valikoitumiseen liittyvässä asiassa olisi ollut kohtuullista haastatella myös Kelan kuntoutuspsykoterapiaa tekevää psykoterapeuttia. Jutusta jäi mieleen kuva, että psykoterapeutit poimisivat hoitoonsa etenkin ”mehukkaita keissejä”. Psykoterapeutin lukemana väite liioittelun tarpeesta on absurdi. Jos noin on joku lääkäri neuvonut, silloin on toimittu epäeettisesti ja väärin. Psykoterapia perustuu autenttisuuteen ja pyrkii aitouteen kaikissa kohtaamisissa ja interventioissa.

Jutussa tuskailtiin myös sitä, että psykoterapeutin etsintä vaatii ponnistelua. Koska psykoterapia on vuorovaikutukseen perustuvaa hoitoa, ei injektioruiskeella annettavaa lääkettä, toimiva terapiasuhde on olennainen hoidon tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä. Siksi pitkäaikaiseen psykoterapiaan ei kukaan voi oikein suoraan etsiä sopivaa psykoterapeuttia toisen puolesta. Psykoterapeutin ja potilaan on oltava toisilleen sopiva pari, jotta syntyy luottamus ja myös sitä kautta potilaan oloa helpottavaa muutosta.

Kirsti Nordin

psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, vaativa erityistaso, kouluttajapsykoterapeutti

Helsinki

