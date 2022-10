Vihreinkään takapiha ei ole sama asia kuin luonto.

Tutkimustulos pientalorakentamisen ympäristövaikutuksista herättää tunteita (HS Mielipide 8.10.). Ruusuisia kuvia voi toki esittää pensasaitojen ja kukkapenkkien keskeltä, mutta on syytä muistaa, että asuntorakentaminen itsessään on uhkatekijä luonnolle. Vihreinkään takapiha ei ole sama asia kuin luonto, joka on elävä eheä kokonaisuus eikä ihmisen omaksi huvikseen muokkaama vihersomistus.

Jokainen uusi asuinalue tuhoaa siellä aiemmin olleen luonnontilaisen luonnon ja ottaa sen ihmisluonnon käyttöön. Väljä pientalovaltainen rakentaminen vie enemmän maapinta-alaa ja siten hävittää myös enemmän paikalla olleita luonnonoloja lukuisine elinympäristöineen.

Suomen luonnonvaraiselle eliöstölle puutarhojen vierasperäiset istutukset voivat olla pidemmällä aikavälillä vaaratekijä. Luontokato on Suomen luonnon lajikatoa, sen monimuotoisuuden yksipuolistumista.

Etelä-Suomen katoavaa metsäluontoa ei voi ”suojella” kaavoittamalla pientaloalueita. Voisi jopa ajatella, että kaupunkivihreä rakentaminen ja ihmisten vinksahtaneet mielikuvat luonnosta enemmänkin lisäävät kuin vähentävät luonnonympäristöjen katoamista.

Risto Kekkonen

Lammi, Hämeenlinna

