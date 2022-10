Helsingissä on oltava sähköntuotantoa tulevaisuudessa

Tuulivoiman rakentaminen Helsinkiin on otettava harkintaan. Mahdolliset maisemalliset haitat olisi siedettävä myös Helsingissä.

Helsinkiläiset maksavat kovaa hintaa kaupungin energiapolitiikassa tehdyistä päätöksistä. Helsingissä ei ole tehty siirtymää pois fossiilisesta energiasta riittävän ajoissa. Viime vaalikaudella Juha Sipilän (kesk) hallitus linjasi tukiohjelmasta kivihiilen nopeaan alasajoon tarvittaviin investointeihin. Helsingin kaupungin omistaman energiayhtiö Helenin suunnitelmat eivät ehtineet tähän ohjelmaan mukaan ennen sen lopettamista.

Vihreässä siirtymässä matelu näkyy nyt helsinkiläisten kaukolämpölaskuissa, kun fossiilisen energian hinta on pilvissä. Kuntaveroa haluttiin takavuosina pitää keinotekoisesti alhaisena polttamalla kivihiiltä, mutta nyt tätä hiilenmustaa pikavippiä kaupunkilaiset maksavat korkojen kera.

Missä roolissa huoltovarmuus ollut energiapolitiikassa kotikaupungissamme? Ideologiset syyt johtivat Vuosaaren rakennettavan kaukolämpöä tuottavan biovoimalan koon pienentämiseen. Lisäksi se ei tuota sähköä. Kaupungin strategiassa lisäbioenergia on suljettu pois. Bioenergian merkityksen vähättely on tyrmistyttävää.

Tehdyt ratkaisut pienentävät tulevaisuudessa kaupungin alueella tapahtuvaa sähköntuotantoa merkittävästi, kun fossiiliseen energiaan perustuva sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) ajetaan asteittain alas. Biopohjaiset CHP-voimalat luovat kuitenkin sähköjärjestelmään vakautta säästä riippuvaisen tuotannon lisääntyessä Suomessa. Olemassa oleviin mutta suljettaviin voimaloihin tehtävät biokonversiot on otettava uudelleen harkintaan uusinvestointien ohella.

Yhteiskunnan sähköistyessä Helsinki on riippuvainen muualla Suomessa tuotetusta sähköistä ja on siirtoyhteyksien varassa, joita nyt onneksi vahvistetaan. Helen osti vastikään kaksi tuulipuistoa Pohjois-Pohjanmaalta. Tukholma kärsii jo ajoittain sähköpulasta, kun kaupungin alueella on vähän sähkötuotantoa.

Tuulivoiman rakentaminen Helsinkiin on otettava myös harkintaan uudessa tilanteessa. Mahdolliset maisemalliset haitat olisi siedettävä myös Helsingissä. Maan hallituksen toimeksiannosta selvitetään tuulivoiman rakentamista Itä-Suomeen. Tätä selvitystä on laajennettava siten, että Puolustusvoimien kanssa käydään läpi tuulivoiman rakentaminen esimerkiksi Helsingin ulkosaaristoon siten, että aluevalvonnan ja maanpuolustuksen tarpeet turvataan.

Kaupungin energiapoliittista strategiaa pitää arvioida uusiksi ja Helsingissä on varauduttava kriiseihin investoiden myös uusiutuvaan energiaan perustuvaan sähköntuotantoon kaupungin alueella. Pienydinvoimalat eivät ehdi avuksi lähivuosina.

Jukka Ihanus

Helsinki

