Jotkin maksut menevät suoraan ulosottoon, jos niitä ei maksa eräpäivänä.

Suomessa on joukko viranomaismaksuja, jotka menevät suoraan ulosottoon, jos niitä ei maksa eräpäivänä. Koska Postimme tila on mikä on, reilulta tuntuva maksuaika – usein 21 päivää – on kohtuuton.

Sain perjantaina 7.10. illalla postitse asiakkaalleni kuuluvan laskun tuomioistuimen päätöksestä, jonka eräpäivä on 12.10. Laskun mukaan maksuaika on 21 päivää. Lasku on päivätty 21.9.2022. Kun Postilla menee virkapostin kuljettamiseen Helsingin sisällä yli kaksi viikkoa, tulisi se ottaa huomioon viranomaislaskujen eräpäivässä ja laittaa eräpäiväksi noin viisi viikkoa päätöksen kirjaamisesta. Jos Posti olisi viivästänyt vielä vähän enemmän, asiakas olisi saanut laskun vasta eräpäivän jälkeen. Nykykäytäntö tarkoittaa, että saatavien perinnässä siirrytään seuraavaan vaiheeseen turhan nopeasti ja aiheutetaan kustannuksia.

Tina Taivaloja

varatuomari, Helsinki

