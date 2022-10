Putinin valheverkkoon on uinut monta kalaa

Vladimir Putin oppi nuoruudessaan, miten valheita levitetään länteen. Huijatuiksi ovat joutuneet niin vasemmistolaiset kuin kansallismielisetkin.

Ukrainan sota panee ajatuksia liikkeelle. Toimittaja Toivo Haimi arvosteli Kansan Uutisissa vasemmistoa antiamerikkalaisesta maailmankuvasta, jota hän nimitti ”campismiksi”. Tässä ajattelussa maailman nähdään jakautuneen Yhdysvaltojen johtamaan imperialistiseen leiriin ja Yhdysvaltojen vastustajien anti-imperialistiseen leiriin. Vasemmistolaiset ovat ajautuneet Haimin mukaan Yhdysvaltojen vastustuksessaan tukemaan ääriliikkeitä tai diktaattoreita. Nyt tästä campismista pitäisi hänen mielestään päästä eroon. ”Vaikka moni vasemmistolainen kannattaa moninapaisempaa maailmaa ja vastustaa Yhdysvaltojen maailmanherruutta, ei sen varjolla voi kannattaa toisten roistovaltioiden hyökkäyssotia.”

Tuntuu tutulta. Myös 1980-luvun alussa Euroopassa pelättiin ydinsotaa. Rauhanliike järjesti massiivisia marsseja sotaa, mutta erityisesti Yhdysvaltoja vastaan. ”USA ja Nato, rauhan perikato”, huusivat vasemmistolaiset Helsingin kaduilla. ”Ei lehmä kaipaa sonnia, kun sataa ydinpommia”, huusin koulukaverieni kanssa.

Jostain syystä arvostelu ei kohdistunut puolta Eurooppaa miehittävään diktatuuriin vaan Yhdysvaltoihin, joka esti sitä valloittamasta loppuakin. Rauhan suurin uhka oli eurooppalaisten mielestä sotahullu presidentti Ronald Reagan.

Pian käsityksiä jouduttiin kuitenkin tarkistamaan. Neuvostoliiton voimat loppuivat, kommunismi mureni, Reagan tiesi mitä teki. Vuonna 1987 Reagan vaati puheessaan Berliinissä: ”Pura tämä muuri, herra Gorbatšov!”

Kävi ilmi, että Neuvostoliitto oli järjestelmällisesti rahoittanut rauhanliikkeitä ja vasemmistoaktivismia tarkoituksenaan hajottaa länsimaita. Neuvostoliiton ohjauksessa toimi lukuisia sissiliikkeitä ja terroristijärjestöjä, kuten Länsi-Saksan Baader–Meinhof-ryhmä, palestiinalaisten PLO ja Sakaalina tunnettu terroristi Carlos. Kansainvälisen juonittelun hermokeskus oli Itä-Berliini, jossa toimi myös eräs keskiportaan KGB-upseeri nimeltä Vladimir Putin.

Kylmän sodan rivimiehenä Putin oppi propagandapelin. Nyt Neuvostoliitto on muuttunut Venäjäksi, mutta vanhat opit ovat olleet kovassa käytössä. Sosiaalinen media on antanut sotaan uusia aseita, mutta tarkoitus on entinen: lännen hajottaminen ja heikentäminen.

Kommunismin romahdettua Putin ja turvallisuuspalvelu FSB loivat Venäjälle uuden valtiofilosofian konservatiivisen kansallismielisyyden pohjalle. Tämä pseudoideologia on laadittu puhtaasti propagandakäyttöön, joten se on ristiriitoja täynnä, kuten Putinin syyskuun lopulla pitämä puhe todisti.

” Propagandakäyttöön laadittu pseudoideologia on ristiriitoja täynnä.

Afrikkalaisille ja aasialaisille Putin puhui lännen imperialismin vastustajana, mutta länsimaiden kansallismielisiä hän houkuttelee konservatiivis-rasistisella sanomalla. Hyvä esimerkki Venäjän länteen suuntaamasta propagandasta on somevideo, jossa venäläispariskunta kauhistuu törmätessään Amerikan-koneessa lesbopariin, pakkokasvisyöntiin ja röyhkeään mustaan mieheen.

Propaganda voi näyttää kömpelöltä, mutta Suomessakin se on tavoittanut kohderyhmänsä. Iltalehden vuonna 2017 tekemässä kyselyssä Donald Trumpiin luotti kaikista suomalaisista 9 ja Vladimir Putiniin 7 prosenttia, mutta perussuomalaisista Trumpiin luotti 52 ja Putiniin 44 prosenttia. Nyt perussuomalaiset esiintyvät kaikkein kovimpina Putinin vastustajina, mutta Trumpin kohdalla erotyö taitaa olla monella vielä kesken.

Todistaa se sitten Venäjän taitavuudesta tai muiden hölmöydestä, Putinin verkoista joudutaan nyt pyristelemään irti niin oikealla kuin vasemmallakin.

Toivo Haimi oli tietysti oikeassa leiriajattelun kritiikissään. En silti usko hänen saavan ajatuksilleen suurta vastakaikua omissa porukoissaan, sillä vasemmistoaate ilman mustavalkoista maailmankuvaa on jo keksitty. Sitä kutsutaan sosiaalidemokratiaksi.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.