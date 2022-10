Liharuoka ei ole välttämätöntä kattamaan ihmisen ravitsemussuosituksia.

Eino J. Pennanen väitti mielipidekirjoituksessaan ”Lihantuotannolla on jatkossakin perusteltu paikkansa” (HS 8.10.), että vaikka on perusteltua siirtyä kasvipainotteisempaan ruokavalioon, lihantuotanto pitää säilyttää.

Pennanen antoi ymmärtää, että suurin osa eläimelle syötettävästä ruuasta ei kelpaa ihmiselle ja siksi liharuoka ”on ravitsevampaa” kuin kasviruoka. Pennasen väittämät syy-seuraussuhteet eivät ole tieteellisesti tutkittuja eikä niissä vedota järkeen. Ne ovat kärjistettyjä kommentteja, joiden on tarkoitus vedota tunteisiin.

Kasveihin ja lihaan on liitetty historian saatossa sävyttäviä tunteita. Kasvien merkitystä ruokavaliossamme on vähätelty, koska niiden syöminen on ollut arkista ja jokapäiväistä. Lihaa on sen sijaan ollut saatavilla paljon harvemmin, jolloin siihen on yhdistetty juhlan ja varakkuuden mielikuvia.

Tunteisiin vetoaminen ei ole kuitenkaan eettistä, koska nykyinen järjestelmä ei toimi, eikä siihen pidä jäädä tunteellisesti jumiin. Todellisuudessa liharuoka ei ole välttämätöntä kattamaan ihmisen ravitsemussuosituksia tai ruuantuotantoa.

Se, että tulevaisuudessa tullaan siirtymään kasvipainotteisempaan ruuantuotantoon, parantaa paitsi ihmisten terveyttä myös lisää ruuantuotannon kestävyyttä ja ympäristömme hyvinvointia. Lihaproteiinien vaihdos kasviproteiineihin lisää merkittävästi saadun kuidun ja B-vitamiinien määrää, joita suomalaiset saavat ruuastaan keskimäärin liian vähän. Lisäksi kasviproteiinien käyttöä lisäämällä voidaan myös vähentää liiallista proteiinien, kovan rasvan ja suolan saantia.

Pennanen antoi lihantuotannosta turhankin hyötysuhteisen kuvan. Ei eläinten ruokavalio koostu pelkästään ihmiselle kelpaamattomasta heinästä. Globaalisti suurin osa viljellystä kasveista, kuten viljakasveista ja palkokasveista, tuhlataan syöttämälle ne tuotantoeläimille. Jos tuotantoeläimet eivät toimisi välikäsinä ravinnontuotannossa, ruokaa tuotettaisiin enemmän ja tehokkaammin. Näin ruuan saatavuus paranisi maailmanlaajuisesti, ja ruuan hintojen nousu voisi lievittyä.

